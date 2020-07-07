2020-07-07T22:35:10+03:00
Звезды

Джонни Депп заявил, что решил развестись с женой, когда та нагадила в их постели

Актер требует от бывшей супруги компенсацию в 50 млн долларов
Мария БЕРК
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Джонни Депп требует компенсацию в размере 50 млн долларовДжонни Депп требует компенсацию в размере 50 млн долларовФото: REUTERS
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7 июня на одной из центральных улиц Лондона, Стрэнде, было многолюдно. Возле здания Верховного суда собралось не мало репортеров, светских фотографов и простых зевак. И все потому, что начался судебный процесс, в котором участвовал знаменитый голливудский актер Джонни Депп и его бывшая супруга актриса Эмбер Херд.

Истцом выступает Депп, он обвиняет экс-жену в клевете. Пара развелась в 2017 году. Расставание было по закону жанра - драматическим и крайне эмоциональным. Эмбер обвинила супруга в избиениях и физическом насилии. Депп молчал долго, но в прошлом году решил подать в суд на бывшую жену, уличив ее в клевете. Вдобавок, в прессе просочилась информация, что Эмбер Херд изменила Джонни Деппу с моделью Карой Делевинь и предпринимателем Илоном Маском. А также всплыла аудиозапись, из которой стало ясно, что Херд сама не раз поколачивала супруга.

Слушания должны продлиться три недели. Джонни Депп требует компенсацию в размере 50 млн долларов.

Первое же судебное слушание подарило сенсационные откровения о жизни звездной пары. Так, американский актер заявил, что его подтолкнула к разводу не измена жены, не драки и унижения, а «безобидная шутка» - Эмбер Херд в шутку испражнилась на их супружескую кровать. Это стало последней каплей для Деппа, окончательно разрушившей их брак.

Эмбер прикрыла лицо элегантным красным платком Фото: REUTERS

Эмбер прикрыла лицо элегантным красным платкомФото: REUTERS

Что же касается обвинений в рукоприкладстве, то Депп уверено парировал, заявив, что его бывшая супруга расчетливая, самовлюбленная социопатка, которая вышла за него замуж ради карьеры.

- Это основополагающая часть моего морального кодекса - я никогда не при каких обстоятельствах не ударю женщину. Для меня это немыслимо, - заверил актер.

Адвокаты Деппа привели ряд случаев, когда в 2014 году во время перелета на частном бизнес-джете Эмбер Херд несколько раз ударила супруга по лицу. А вот адвокат Херд, Дженнифер Робинсон, назвала Деппа домашним насильником, который неоднократно нападал на ее подзащитную в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

В суд пара приехала порознь. Джонни Депп прибыл в одиночестве, скрыв лицо за банданой. Эмбер прикрыла лицо элегантным красным платком и солнечными очками. Заходя в суд, она держала за руки сестру Уитни и адвоката Дженнифер Робинсон. Также к суду подъехала и нынешняя возлюбленная Херд Бьянка Бути.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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