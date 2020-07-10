В сельском хозяйстве важно не строить иллюзий, а любить землю

В Свердловской области каждый, кто профессионально интересуется сельским хозяйством, знает ведущее аграрное предприятие региона — СПК «Килачевский», бывший колхоз «Россия», расположенный в Ирбитском районе. На протяжении многих лет СПК успешно работает и много вкладывает в свое развитие. С 1991 года СПК «Килачевский» возглавляет Анатолий Сергеевич Никифоров. Он рассказал о том, как развивается сейчас предприятие и что, на его взгляд, означает быть фермером.

У ФЕРМЕРОВ ОСОБЫЙ МЕНТАЛИТЕТ

- Анатолий Сергеевич, вы возглавили СПК в самые сложные годы – в 90-е. Как всё начиналось и к чему пришли сейчас?

- В то время многие колхозы и совхозы были на грани выживания. Когда я сюда пришел, предприятие не развивалось: отсутствие механизации, оборудования, технологий. Люди вручную доили коров, вручную заготавливали корма. В 1991-м у нас насчитывалось около полутора тысяч коров, сейчас же у нас более трех тысяч коров, которые каждый день дают 114 тонн молока высшего качества. Посевные площади СПК составляют более 12 тысяч га. У нас есть современный комплекс для хранения зерна на 8 тысяч тонн, племенная ферма, молочный комплекс с доильным залом, цех убоя скота и его первичной переработки и собственный современный высокотехнологичный транспортный парк.

- В чем, по-вашему, основные слагаемые успеха хозяйства?

- Мы работаем на земле, а у фермеров свой, особый менталитет. На земле очень важно не строить иллюзий, ведь мы во многом зависим от погодных условий, которые невозможно предугадать. Знаете, как говорят: у фермера есть четыре непредсказуемых «подруги» - зима, весна, лето и осень. От капризов погоды уберечь свое хозяйство порой очень сложно. Ну, а для успешного развития нужно совсем немного: хорошая производственная база, корма, генетика, технологии и кадры. Нам удается правильно выстраивать работу и планировать будущее. Получилось создать хороший коллектив - от специалистов до руководящего состава. Для меня важно, чтобы каждый сотрудник был профессионалом с большой буквы в своем деле и неравнодушным к своей работе.

Уральское хозяйство оснащено самой современной техникой. Фото: АО «Россельхозбанк».

ГЛАВНЫЕ В НАШЕМ ХОЗЯЙСТВЕ - КОРОВЫ

- Вы поставляете свою продукцию на завод Danone, который предъявляет высокие требования к качеству молока. Сложно ли удерживать такую высокую планку?

- Я всегда говорю, что главные в нашем хозяйстве — это коровы, ведь у нас все завязано на производстве молока. Мы много уже сделали для того, чтобы качество молока было на высшем уровне: на карусели усилили соматику и приучили исключение молока с антибиотиком. На каждом этапе производства у нас идет жёсткий контроль. Если мы лечим корову, то после этого проводим проверку молока на отсутствие в молоке антибиотиков. Есть определенные требования, ГОСТ на молоко, и мы их соблюдаем. С 2009 года ввели у себя беспривязное содержание животных. Очень много делаем для того, чтобы у них были качественные корма, хороший уход. Ведь от этого напрямую зависят надои и качество молока, которое для нас всегда стоит на первом месте. Мы действительно очень плодотворно работаем с заводом детского питания в Екатеринбурге и понимаем, что из нашего молока будут произведены молочные продукты для детей. Поэтому понимаем всю степень ответственности за то, что делаем.

- Известно, что ваше предприятие занималось генетикой своего стада. Расскажите, пожалуйста, немного об этом.

- Сначала мы разводили тагильскую породу коров. В конце 70-х стали масштабно заниматься скрещиванием тагильского скота с быками черно-пестрой породы, чтобы вывести черно-пеструю корову. А с 1988 года начали осеменять быками голштинской породы. С 2007 года мы начали работать с молочной компанией «Генетика» и стали осеменять своих коров семенем быков северо-американской селекции. И вот уже более 12 лет мы так и работаем. У нас на предприятии нет ни одной приобретенной коровы.

НЕ МОЖЕМ БРОСИТЬ ЖИВОТНЫХ И УЙТИ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ

- У вас большое СПК. Есть свое растениеводство, комбикормовый цех. Сложно ли управлять таким большим предприятием?

- У «Килачевского» действительно свои хорошие комбикорма. Мы закупаем только премиксы. Производим и рапсовый жмых, закупки – не очень большие. Объемистые корма на 100% свои. А управлять любым предприятием непросто. Руководитель ответственен за конечный результат. За ним идут люди. Складывается доверие.

- Есть ли, по Вашему мнению, у молочной отрасли перспективы в ближайшие годы?

- Если говорить про перспективы развития молочной отрасли, то здесь очень важна государственная поддержка. Она должна быть такая, чтобы животноводством было выгодно заниматься не только большим, но и маленьким хозяйствам. Немаловажна для аграриев и финансовая поддержка банка. Например, с Россельхозбанком мы работаем уже много лет. В этом году взяли средства на сезонно-полевые работы.

- Отразится ли на молочной отрасли текущая ситуация в России, связанная с коронавирусом?

- То, что сейчас происходит в стране, сказывается на всех видах бизнеса, в том числе и на сельском хозяйстве. Но отличие сельхозпроизводителей в том, что фермеры не могут бросить на произвол судьбы скот, птицу, поля и уйти на самоизоляцию. И сроки весенних полевых работ, уборочных наступает независимо от эпидемий. Поэтому, мы – 24 часа в сутки - в полях, в работе.

Посевные площади СПК составляют более 12 тысяч га. Фото: АО «Россельхозбанк».

«БЕССТРЕССОВОЕ» МОЛОКО

- Какие у вас планы на дальнейшее развитие хозяйства?

- Сейчас строим новый комплекс, чтобы постепенно уйти от привязи. Мы не модернизируем старые фермы, хотя они показывают неплохие результаты: 9-10 тысяч, а одна ферма даже 11 тысяч надоила. Но дальнейшая реконструкция просто необходима.

- Что для Вас означает «быть фермером в России»?

- Я родился в Ирбитском районе, здесь вырос, учился и вернулся сюда, на свою Родину. Если вы спросите каждого нашего сотрудника – что для него значит СПК «Килачевский», он ответит также – это мой дом, моя большая семья. Мы не «проедаем» заработанные деньги, вкладываем их в производство, в знания, в технологии. Мы понимаем, что сельское хозяйство не стоит на месте, оно развивается семимильными шагами. Можно ли было подумать в 90-е годы, что процессом доения будет заниматься не человек, а специальная механизированная аппаратура? Поэтому молоко у нас получается «бесстрессовое». Животные уже сами ждут, когда их запустят на дойку, выбирают режим и кратность доения, режим кормления и отдыха. Резюмируя скажу так. Быть фермером в России – это значит крепко любить дело, которое ты делаешь, землю, на которой живешь и которая тебя кормит, и вкладывать в свое дело силы, время, знания, средства и душу. Здесь остаются только те, кто не боится трудностей. Ведь любить землю – это большой труд.