2020-07-07T22:42:10+03:00
Общество

Собчак задержали за журналиста-«шпиона» Сафронова

В центре Москвы прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного по подозрению в госизмене советника главы Роскосмоса
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Комментарии: comments9
Ксения Собчак была задержанаКсения Собчак была задержана
Изменить размер текста:

Бывшего журналиста "Коммерсанта" и «Ведомостей», который последний месяц трудился в качестве советника руководителя Роскосмоса, 7 июля взяли под белы руки на выходе из его дома по подозрению в работе на иностранную разведку одной из стран НАТО. Ивана Сафронова, около десяти лет проработавшего в деловых изданиях страны, задержали сотрудники ФСБ.

В соцсетях дело Сафронова тут же стали сравнивать с делом Голунова годичной давности. Тогда журналист был задержан в связи с наркотиками - как позже выяснилось, необоснованно. Вот и сейчас многие коллеги Сафронова заявляют, что он профессионал, а никакой не предатель родины. И никаких секретов никому не сливал.

Полтора десятка журналистов - коллег Сафронова - вышли с одиночными пикетами в его поддержку в центре Москвы. И были задержаны. Появилась на Лубянке и Ксения Собчак. И тоже была задержана. Правда, позже она пояснила, что пришла не на пикет в поддержку Ивана Сафронова, а лишь записывала сюжет для своей программы. В числе других задержанных оказалась, в частности, и известная журналистка Мария Баронова.

Тем временем суд счел доводы ФСБ достаточно убедительными, что бы арестовать задержанного Ивана Сафронова на 2 месяца предварительного заключения.

Ксению Собчак задержали на Лубянке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Джеймса Бонда не тянул, но на спецслужбы НАТО мог работать: что известно о задержании советника главы "Роскосмоса" за госизмену

Бывшему журналисту Ивану Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Купила себе лифчик!»: под угрозой лишения родительских прав мать 10 детей рассказала, на что потратила 170 тысяч пособий
Собственные дочери говорят, что у матери даже конфету не выпросишь. Женщина в ответ объяснилась, как тратит деньги. Заступились за нее и чиновники
Новости 24