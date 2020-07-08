Продюсер рассказала, на какие деньги "шикует и жирует" Гарик Харламов

Гарик Харламов и Кристина Асмус совсем скоро официально перестанут быть мужем и женой. Конечно, поклонники надеются на счастливое примирение звезд. Ведь, по некоторым данным, они пока даже не подали заявление о разводе. Меж тем вокруг личной жизни артистов ходит много слухов.

Некоторое время назад Гарик Харламов не скрывал, что возмущен реакцией злопыхателей на его развод с Кристиной Асмус. Юморист даже разразился гневной отповедью в адрес организатора концертов Натальи Субботиной и продюсера Олеси Сазыкиной.

Девушки в одном из интервью обмолвились о непростом характере Харламова и его привычку везде опаздывать. В ответ Гарик сказал, что этих женщин знать не знает.

В ответ Сазыкина утверждает, что шоу-мен якобы сильно лукавит. "Он ведет себя как злой бульдог. Гарик Харламов - обыкновенный врун! У меня есть все доказательства того, что я очень много лет работала на канале МУЗ ТВ и была продюсером его собственной плохой программы", - поведала Олеся.

По ее словам, передачу достаточно быстро сняли с эфира, потому что она не давала рейтинг. "Я дала комментарий в прессе о том, что Харламов часто опаздывал на съемки и он - игроман. И его переклинило. Кстати, по моей информации, один съемочный день у Харламова стоит порядка 750 тысяч рублей. Поэтому Гарик шикует, жирует и выглядит очень неестественно для мужчины", - цитирует продюсера Собеседник.ru.

Напомним, 22 июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе. Супруги прожили вместе восемь лет. Они воспитывают пятилетнюю дочь Настю. В настоящее время идет бракоразводный процесс. Актеры подчеркнули, что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в их расставании не виноват. По их словам, это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад.