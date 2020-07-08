"В аналогичном деле с двумя погибшими я добился освобождения": адвокат Ефремова настроен на оправдательный приговор

Пока Михаил Ефремов ждет суда под домашним арестом, отрезанный от внешнего мира, в прессе продолжается заочная пикировка адвокатов. Защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности своего подопечного. "Изворачивается, чтобы не попасть в тюрьму", - ответил на это Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны. И добавил: мол, для Ефремова добиваются условного наказания.

Однако, как выяснилось, защита артиста рассчитывает вовсе не на "условку".

- Нет, конечно, это не хороший результат, это не победа, - рассказал kp.ru адвокат Ефремова Эльман Пашаев. - Я ведь как врач, для которого цель - спасение. И я рассчитываю на оправдательный приговор.

- При этом вы не станете доказывать, что за рулем был другой человек?

- Терпение, немного терпения. Вы все узнаете на суде. Это будет сенсация. Но пока - никаких подробностей.

- Вы бы хотели для Ефремова суда присяжных?

- Конечно! Если бы только была такая возможность, я бы сразу просил об этом, тем более с теми доказательствами, которые я собрал. Но, к сожалению, данная статья (часть 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека", до 12 лет лишения свободы. - Ред.), не предусматривает суда присяжных.

- Ефремова кто-то навещает?

- Сыновья приходят. Контакты с родственниками не запрещены. У Ефремова есть своя группа поддержи, его любят.

- А кто ему посоветовал обратиться к вам? Что за "серьезные люди"?

- Послушайте, я 20 лет работаю. Не только в России, но и в Европе, США, Японии. Каких только дел я не вел - чиновники, звезды шоу-бизнеса, очень известные и богатые люди. Может, я и не первый адвокат в стране, но в крайнем случае, второй. И самый высокооплачиваемый. У меня в год, минимум, 3-4 громких судебных прецедента. В аналогичном деле с двумя трупами я добился освобождения. До меня обвиняемый полгода сидел под стражей - и его сразу освободили. И сейчас мы идем на оправдательный приговор.

- Каким Михаил Ефремов видит свое будущее?

- Он пока ничего не видит и ничего не планирует. Я ведь ему честно говорю: может быть так, а может и по-другому. Но сколько я их не защищал, первый раз вижу такого искреннего и порядочного человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784093" frameborder="0"></iframe> Ефремов признал вину в ДТП в разговоре с полицией.Полицейские попытались допросить Михаила Ефремова у него дома во втоник об обстоятельствах ДТП со смертельным исходом, в которое он попал накануне

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