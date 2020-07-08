Жрецы культа Святой Заграницы: почему либеральную интеллигенцию всегда тянет вниз

Пыль улеглась, либеральная интеллигенция перестала рыдать, и можно, наконец, спокойно говорить о первоиюльских событиях.

Прогрессивная публика проиграла историю с изменением конституции вовсе не потому, что одни бойкотировали, а другие агитировали голосовать против. Это, в сущности, неважно.

А важно другое: когда власть с января начала саму эту конституционную игру, ей в ответ тупо твердили: нет-нет-нет-Путин-уйди-уйди-уйди-Путин-нет-нет-уйди-уйди-нет - и ничего больше.

То есть вместо того, чтобы использовать такую масштабную редактуру государства для рекламы каких-то других, собственных идей (а таких идей, привлекательных для большинства, можно придумать много, и некоторые из них весьма неудобны для власти) - противники начальства просто зациклились на Путине и на механической обороне ельцинских конституционных скреп, которые, как точно заметил Кашин, нам написали танкисты.

А ведь можно было поговорить про windfall tax (налог на непредвиденные расходы - Ред.) за приватизацию.

Про пенсионеров.

Про выборность начальников полиции и судов.

Про местные налоги и распределение денег со всей страны в Москву.

Про экологию и мусор.

Да мало ли про что еще, что волнует народ.

Но нет, только Путин, только уйди-уйди и не трожь наш святой 1993 год.

Почему так получилось - понятно.

Дело в том, что роль либеральной интеллигенции в России - жреческая. Это жрецы культа Святой Заграницы.

Путин - главный демон этой религии, поскольку нарушает сакральную связь между верующими в заграницу - и самим источником благодати.

Поэтому демона надо изгнать, импортируемый поток благодати - восстановить во всей полноте, а все остальное... (шепотом) - а все остальное можно и не трогать.

Оставить примерно тех же чиновников второго ряда - и пусть они там занимаются этим темным народом и его нерешаемыми проблемами, а у нас тут будет миту-блм-прайд-что там еще к тому времени войдет в состав сакрального учения.

И вот эта трагическая и примитивная зацикленность на ненавистном Путине, это провинциальное стремление к другому миру, который нужно копировать, - вот они-то и тянут вниз лучших людей нашего общества.

Нам с ними в этом смысле везет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788299" frameborder="0"></iframe> Предварительные итоги: 77,92% россиян проголосовали «за» поправки в Конституцию.

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