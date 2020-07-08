2020-07-08T09:17:51+03:00
Спорт

Спартак - Локомотив 8 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 27 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Спартак - Локомотив 8 июля. Прямая онлайн-трансляция состоится 8 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 27 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" сыграет против "Локомотива"."Спартак" сыграет против "Локомотива".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Центральный поединок 27 тура чемпионата России в Премьер-Лиге - это поединок "Спартака" и "Локомотива" в Тушино. "Красно-белые" в первом круге разгромили в гостях "Локо", но сегодня же такой исход не видится таким же вероятным. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Локомотив 8 июля 2020.

Статистика личных встреч Спартак - Локомотив 8 июля 2020

57 матчей провели в чемпионатах России сыграли команды. 18 встреч - выиграл "Локо", 25 - "Спартак", а 14 поединков завершились вничью. В первом круге в Черкизово 27 октября 2019 года "Спартак" выиграл со счетом 3:0.

Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020

Шансы "Локомотива" на успех более предпочтительные.

Прогноз на матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020

"Локомотив" выиграет встречу, взяв реванш за поражение в первом круге.

Составы команд на матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Спартак - Локомотив 8 июля 2020

Матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020 года в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020

Прямую видеотрансляцию матча ЦСКА - Спартак можно будет посмотреть с 20:30 на телеканале "Матч ТВ".

Трансляция матча Спартак - Локомотив 8 июля 2020

Трансляция матча Спартак - Локомотив 8 июля и начнется в 20:30 на телеканале "Матч ТВ".

Спартак - Локомотив 8 июля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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