«Если бы он сделал такое в Иране, у него были бы проблемы»: Журналист - о видео из раздевалки с участием иранского футболиста «Зенита» Азмуна

Футбольные болельщики уже несколько дней обсуждают «странное» видео, которое появилось после того, как питерский «Зенит» обыграл на выезде «Краснодар» и досрочно стал чемпионом России. В этом ролике футболисты команды с берегов Невы радуются очередному титулу. В какой-то момент уже раздевшийся до трусов Артем Дзюба обхватывает сзади своего партнера по команде иранца Сердара Азмуна и делает характерные толчковые движения. Ну, вы поняли. Азмун подыгрывает и тоже изображает страсть, так скажем. Если это была шутка, то крайне неудачная.

Разумеется, грянул скандал. Но просто бурчанием на форумах дело не ограничилось. Вскоре появились новости, что на родине, в ортодоксальном мусульманском Иране, у Азмуна могут быть большие проблемы. Прямо очень большие. Спикеры напоминают, что гомосексуализм в Иране наказывается вплоть до смертной казни, а за шуточки про однополую любовь могут минимум выписать сотню ударов плетьми на городской площади.

Все на самом деле так серьезно?

Иранский журналист Хаял Муаззин объяснил в интервью сайту kp.ru, насколько все серьезно.

- Если бы подобное произошло в Иране, конечно, у Азмуна были бы последствия. Можно было ожидать жестких комментариев не только от обычных граждан, но и от власти. О том видео, которое появилось в сетях, много пишут на иранских информационных сайтах. Но я бы не сказал, что его сейчас сильно критикуют. Сердар находится в России и это (шутки с партнерами по раздевалке, - Авт.) его личное дело. Скандала нет.

- Сейчас он в России, но как только он вернется в Иран, эту историю могут вспомнить?

- Я еще раз повторю: в Иране есть свои законы, которые должны соблюдаться. В России - свои. Например, в Иране женщина обязана по закону закрывать голову. Но я много раз видел, как только женщины пересекают границу, например, прилетают в Москву, они ходят без платков. В Иране их за то, что они в другой стране ходят без платков, не наказывают. О том, что в Иране распространены смертные казни и забивание камнями часто пишут либеральные западные СМИ. В Иране нет такого, что казнят всех подряд арестантов. Смертная казнь - это очень непростое судебное решение, она применяется только в исключительных случаях, за самые серьезные преступления. Например, недавно один человек изнасиловал маленькую девочку. Его повесили. Наказание плетьми или палками тоже не так уж часто применяются.