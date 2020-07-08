2020-07-08T11:08:40+03:00
Политика

10 лет за попытку "откусить кусочек" от России: В Госдуму внесен законопроект

В нем речь о том, что отчуждение российской территории приравнивается к экстремизму - и карается большими сроками
Игорь ЯКУНИН
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Павел КрашенинниковПавел КрашенинниковФото: Михаил ФРОЛОВ
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Павел Крашенинников, один из трех сопредседателей группы по разработке поправок в Конституцию (которая продолжит свою работу и после позитивного голосования 1 июля — уже в качестве тех, кто участвует в подготовке законов, вызванных изменениями), заявил о том, что в среду, 8 июля, Госдуме предложен пакетный проект закона «О внесении изменений в 1-ю статью ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Если переводить с юридического на обычный язык, речь о том, что поправка, которая после всенародного одобрения вошла в основной закон страны и утверждает неприкосновенность наших земель, теперь будет подкреплена федеральным законом.

По словам Крашенинникова (главы комитета ГД по госстроительству и законодательству - ред.), которые приводит ТАСС, уже совсем скоро, после рассмотрения парламентом, нарушение территориальной целостности страны, попытка отчуждения части ее территории, станет считаться экстремизмом. И тем, кто рискнет, грозит от 6 до 10 лет реального тюремного срока.

Ну а те, кто к подобным неправым действиям не побоятся призывать, могут получить административное наказание - штраф до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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