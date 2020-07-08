2020-07-08T11:16:53+03:00
Общество

Река Темерник в Ростовской области к 2024 году обретет былую красоту

Самая «ростовская» река — 33-километровый Темерник к 2024 году вернет себе былой блеск и славу. Судьба этой равнинной реки не может оставить равнодушным ни одного любящего свой край дончанина
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Река ТемерникРека Темерник
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Сейчас это заваленные мусором берега и бурый, дурно пахнущий поток воды. А ведь во времена Петра I река Темерник была судоходной, а в здешнем порту с кораблей сходили купцы из Константинополя и Венеции.

Для экологической реабилитации реки уже сделано многое: на протяжении 7,6 километра расчищено русло и сформированы откосы, проведена работа по устройству донных порогов, утилизации грунта и мусора. Проведено частичное компенсационное озеленение взамен снесенных зеленых насаждений.

К реализации работ в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», включающего в себя также национальные цели и стратегические задачи нацпроекта «Экология», администрация области приступила уже в январе 2019 года. В рамках регионального проекта за пятилетку планируется восстановить два правых притока Дона — Кумшак и Темерник. Мероприятия начались с расчистки русел рек. Всего на эти цели до 2024 года выделяется 319,96 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета — 85,7 миллиона, а из консолидированного бюджета Ростовской области - 234,2 миллиона рублей. К концу 2020 года по реке Кумшак протяженность расчищенных участков русел рек составит 30 километров, по реке Темерник площадь восстановленных водных объектов составит 8,5 гектар. По подсчетам специалистов, данные работы позволят улучшить качество жизни для более чем 33 тысяч жителей Ростовской области.

Как отмечает руководитель проектного офиса — заместитель директора ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России Ольга Лопатина, только расчисткой русел работы в области не ограничатся. Программой оздоровления Темерника предусмотрено также и проведение постоянного мониторинга, строительство очистных сооружений, выявление свалок и незаконных выпусков сточных вод. Параллельно ведутся работы по созданию «первой мили» непрерывного экологического парка вдоль реки Темерник, который должен стать местом притяжения ростовчан и гостей города. Аналогичным образом ведутся работы и на других водных объектах, особенно на тех, которые находятся на территориях муниципальных образований: работы по экологической реабилитации сопровождаются мероприятиями по благоустройству территорий, что создает новые городские рекреационные пространства.

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