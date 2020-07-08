Пять вопросов об электронных сигаретах

В России активно обсуждается регулирование электронных сигарет. Греческий врач-кардиолог, профессор Константинос Фарсалинос – один из признанных мировых экспертов в этой теме: он больше 10 лет изучает воздействие курения и использования электронных сигарет на сердечно-сосудистую систему и организм человека в целом. Автор 90 научных работ, ряд которых лег в основу регулирования электронных систем доставки никотина в странах Европы и Америки. Выступая на научных конференциях, он всегда подчеркивает, что не сотрудничает с производителями никотиновых продуктов и не участвует в спонсируемых ими исследованиях. В июне профессор Фарсалинос выступил в России на вебинаре «Регулирование электронных сигарет: взгляд мировой науки» с докладом о содержании никотина в ЭСДН и поделился своим взглядом на эту проблему с «Комсомольской правдой».

- Действительно ли электронные сигареты менее вредны, чем обычные, или это маркетинговая уловка?

- Сегодня ученые и исследователи располагают данными наблюдений за последние 10 лет и результатами сотен исследований, а это значительный объем информации. Так что у меня нет сомнений в том, что электронные сигареты менее вредны в сравнении с обычными сигаретами. Вопрос в том, насколько именно они снижают риски для здоровья курильщика. Есть несколько медицинских и научных организаций в сфере здравоохранения, в основном в Великобритании, которые говорят о том, что электронные сигареты несут на 95% меньше вреда здоровью. Я исхожу из того, что это достоверная оценка, но с одной оговоркой. Если мы говорим о курении табачных изделий, то требуется стаж в 20-30 лет, чтобы у потребителя могли быть серьезные заболевания, вызванные привычкой. В случае с электронными сигаретами у нас нет опыта столь длительного использования, поэтому в зачет идут другие показатели, в частности, содержание токсинов во вдыхаемом аэрозоле при пользовании электронной сигаретой и курении обычной сигареты. Тут есть существенные различия, хотя бы потому что в альтернативных устройствах нет горения. Это само по себе объясняет значительную разницу в риске для здоровья потребителя от электронных и обычных сигарет.

- 20 лет назад начала работать политика снижения вреда от курения за счет использовании никотиновых пластырей и спреев, которые помогали бороться с привычкой. А сегодня электронные сигареты могут быть путем отказа от курения табака?

- Никотинсодержащие лечебные продукты были разработаны в 1970-е в рамках заместительной терапии, а сегодня легко продаются и отпускаются без рецепта, что говорит в том числе об их безопасности. Проблема с никотинозаместительной терапией в том, что она мало эффективна. В рамках этого подхода ее участник получает четко определенную дозу никотина, в то время как мы знаем, что курильщик стремится получить его столько, сколько нужно организму, по мнению его мозга. Последний привык к определенной дозе, и у каждого курильщика она будет своя.

Отличие электронных сигарет от медикаментозных средств в том, что с их помощью потребитель сам управляет потреблением никотина, получает его столько, сколько ему нужно. Кроме того, сохраняется привычный набор действий: вейп или электронная сигарета находится в руке, вы подносите устройство ко рту, вдыхаете и выдыхаете пар и так далее. Это важно, если мы говорим о курильщике и его желании отказаться от сигарет. В случае с заместительной терапией, не важно пластыри это или спреи, ничего от ритуала не остается. Нужно учитывать не только биохимический, но и поведенческий фактор. Данные исследований по отказу от курения, которыми мы сегодня располагаем, показывают, что электронные сигареты показали себя в два раза эффективней фармпрепаратов с никотином.

Еще один фактор, который делает электронные сигареты более приемлемыми для курильщиков: они часто не хотят или не готовы обращаться к медикам за консультацией и принимать никотинсодержащие препараты для отказа от курения. В случае электронных сигарет нам не надо задействовать ресурсы системы здравоохранения, привлекать врачей, мы просто даем людям возможность переключиться на существенно менее вредный продукт. Использование электронных сигарет позволяет людям принимать себя такими какими они есть, удовлетворить потребность в никотине – вот причина популярности устройств среди курильщиков.

- В России предлагается ввести ограничение для электронных сигарет по крепости никотина - 20 мг/мл, как в Европе. Как вы оцениваете эту меру, сделает ли она электронные сигареты менее вредными?

- Я сам в 2013-2014 годах принимал активное участие в разработке норм регулирования содержания никотина в электронных устройствах в ЕС. На тот момент мало кто исследовал электронные сигареты. Не могу сказать, что горжусь тем, что лимит в 20 мг/мл - следствие проведенных мной исследований. Моя работа была единственной, на основе которой вводился лимит. Полученные мною данные были истолкованы неверно, потому что я в тот момент замерял поступление никотина в организм через оценку потребления жидкости - через нагревание и вдыхание пара, в течение 5 минут, рассчитывая, сколько расходуется никотина в сигарете за это же время. Однако, на практике это не равно поступлению в кровь такого же количества никотина при вдыхании пара никотинсодержащей жидкости. Сегодня мы точно знаем, что традиционная сигарета отдает организму гораздо больше никотина, чем электронная сигарета.

Низкий уровень никотина в жидкости лишает смысла компактные устройства, которые сейчас широко распространены в мире. У них низкая мощность, и чтобы снабжать организм потребителя никотином на уровне традиционной сигареты, им требуется высокая концентрация никотина в жидкости. Регулирование в ЕС полностью уничтожило рынок подобных устройств, несмотря на то что они были самыми удобными для курильщиков за счет формы и простоты использования. При низком лимите конкурировать с обычными сигаретами отчасти могут громоздкие бокс-системы, с относительно большой батареей и испарителем – при их использовании расходуется больше жидкости, при более высокой температуре. Чтобы компактным системам сравняться с ними по эффективности, концентрация никотина в них должна быть на уровне 50-60 мг/мл. Иначе, с учетом действующего лимита в 20 мг/мл они оказываются в 3-4 раза “слабее” обычной сигареты.

Представьте, курильщик со стажем пробует такой вейп и видит, что привычного удовлетворения и насыщения никотином достичь не получается. В итоге он или будет продолжать курить или ему придется освоить “более громоздкое” устройство, куда жидкость нужно заправлять самому. В последнем случае требуется время, чтобы освоиться с устройством. На мой взгляд, нужно найти компромисс, учесть, что компактные устройства должны иметь жидкости с высоким содержанием никотина. Или согласиться с тем, что они будут неэффективными для курильщиков желающих, отказаться от вредной привычки.

- А есть рынки, где лимит по никотину в жидкостях выше 20 мг/мл?

- На карте мире немало стран, включая США, где такого лимита нет. Но на каждом продукте есть информация о концентрации никотина. В Канаде обсуждается ограничение в 66 мг/мл. В Швейцарии медики одобрили повышение лимита до 100 мг/мл, но на законодательном уровне решения пока нет – эта страна, как правило, принимает регулирование ЕС, но не во всех случаях.

В конце концов разговор сводится к тому, делаем ли мы компактные вейп-системы настоящей альтернативой сигаретам или просто модным девайсом. Мое мнение - надо увеличить потенциал электронных сигарет как заменителя традиционных. Для этого нужна относительно высокая концентрация никотина в жидкости.

- Правда ли, что электронные сигареты с пониженным уровнем никотина могут быть более опасны, чем более «крепкие»?

- Мы много лет говорили, а сегодня получили документальные подтверждения тому, что уровень поступления в организм токсинов при использовании электронных сигарет и потенциально вредных веществ зависит не от объема потребления никотина, а от объема жидкости, которую получает потребитель в форме пара. Если мы снижаем содержание никотина в жидкости для вейпа, мы толкаем потребителя потреблять все больше и больше жидкости в форме аэрозоля. Ниже концентрация - приходится чаще пользоваться устройством.

Исследования показывают, что потребители, сталкиваясь с малой концентрацией никотина, только наращивают потребление жидкостей, и как следствие наращивают поступление в организм токсинов – пусть и в относительно малых дозах в сравнении с сигаретами. Выигрывают от этого только поставщики жидкостей, у которых растет сбыт.