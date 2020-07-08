Золотые унитазы и императорская мебель: самые впечатляющие фото роскошного отеля во Вьетнаме

Во Вьетнаме открылся первый в мире золотой пятизвездочный отель под названием Dolce Hanoi Golden Lake. Роскошная гостиница располагается в самом центре Ханоя - столицы Вьетнама.

На оформление здания ушло около тонны золота, поэтому неудивительно, что на нем нет ни единого места, которое бы не сверкало. Как интерьер, так и экстерьер отеля покрыты 24-каратным золотом.

Снаружи отель отделан золотыми панелями.Фото: REUTERS

Первым делом на себя обращает фасад гостиницы, который занимает около пяти тысяч квадратных метров. Он оформлен с использованием позолоченных материалов, так что уже при входе посетители ощущают всю роскошь этого места.

Гости поднимаются в номера по лестнице с золотыми перилами.Фото: REUTERS

25-этажное здание включает в себя 342 номера. Позолоченные ванны, раковины, туалеты и "императорская" мебель, - это еще не полный список того, чем могут насладиться гости отеля.

Еще роскошнее выглядит панорамный бассейн с золотой кафельной плиткой, расположенный на крыше гостиницы.

Плитка вокруг бассейна из золота.Фото: REUTERS

Стоит такое удовольствие, конечно же, немало. Номер обойдется посетителям в 250 долларов за ночь (17,2 тысячи рублей). Но с другой стороны, эта стоимость вполне сопоставима с другими отелями класса-люкс.

Всего роскошная гостиница строилась 10 лет. Власти Вьетнама надеются, что Dolce Hanoi Golden Lake поможет вернуть туристов в страну, так как за время трехмесячной изоляции путешественников заметно поубавилось.

Вномерах - золотые ванны.Фото: REUTERS

- На данный момент в мире нет другого подобного отеля, - заключил Нгуен Хуу Дуонг, мажоритарный владелец Dolce Hanoi Golden Lake

Раковины и сантехника тоже из золота.Фото: REUTERS

Он добавил, что компания планирует расширяться и в будущем построить подобные отели в в Хошимине и на курорте в центральном Вьетнаме.

Золотые унитаз и биде.Фото: REUTERS