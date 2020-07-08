"Угрожает мне и моему парню". Девушку два месяца преследует таксист, которому она понравилась

Эта история началась несколько месяцев назад. 21-летняя Марина* заказала такси, чтобы как обычно поехать на работу. Поездка прошла хорошо, водитель был вежлив и делал девушке комплименты. Через несколько дней на очередной вызов снова приехала та же машина, Марина не придала этому совпадению особого значения. Прошло ещё несколько дней и из сервиса того самого такси пришло сообщение о том, что девушка оставила в автомобиле ключи, а водитель их нашёл, его номер был в том же сообщении.

— Я не поняла, какие ключи я могла забыть, но на всякий случай позвонила по номеру и попросила прислать фото найденных в машине вещей, — вспоминает Марина

Водитель представился Илломом* и сознался, что историю о забытых ключах он выдумал, чтобы получить возможность познакомиться со своей пассажиркой и рассказал девушке, как сильно она ему понравилась. Однако Марина ответила мужчине решительным отказом - у девушки уже был любимый молодой человек, и у них всё было серьёзно. Но эта новость не заставила Иллома отказаться от попыток завоевать красавицу. Он решил брать девушку измором. Мужчина писал сообщения, уговаривал бросить парня и быть с ним, караулил у подъезда. Но вновь и вновь получал отказы. Терпение закончилось.

— Он стал мне угрожать, от него приходили сообщения с угрозами, что он что-нибудь сделает с моим парнем, что мы всё равно после этого не будем вместе, поэтому лучше сразу его бросить, чтобы потом не было хуже, — рассказала девушка kp.ru

Девушка устала бояться выйти на улицу и написала на таксиста заявление в полицию. Там стали проводить проверку.

— Мне сказали, что пока что его не нашли, он сразу поменял машину и, видимо, ушёл из того сервиса, который я вызывала, — говорит Марина

А пока настойчивого мужчину ищут, девушка всё ещё опасается за себя и безопасность своих близких.

*имена изменены