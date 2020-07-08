В историко-культурном кластере Кронштадта открывается «Лагерь настоящих героев»

11 июля в Кронштадте открывается «Лагерь настоящих героев». Так называется всесезонный учебно-тренировочный палаточный комплекс. Это первый объект на территории нового историко-культурного кластера «Остров фортов». В лагере ребята смогут отдохнуть, укрепить здоровье, получить навыки, которые им пригодятся во взрослой жизни.

— Заезд первой смены 10 июля, а 11 июля дети примут участие в торжественной церемонии открытия. В своих видеообращениях ребят поприветствуют губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и основатель гонки героев, член рабочей группы по развитию г. Кронштадта Ксения Шойгу, — сообщили в департаменте внешних коммуникаций АНО «Остров фортов».

Максимальная безопасность

Вопросам безопасности уделили особое внимание: всю инфраструктуру «Лагеря настоящих героев» будут дезинфицировать, а детям и сотрудникам регулярно измерять температуру. Кроме того, приехать на отдых могли лишь те, кто предоставил справки об отсутствии вируса и контакта с зараженными.

Персонал лагеря приехал за две недели до смены. Это время карантина, чтобы убедиться, что никто из сотрудников не заражен и дети будут в безопасности.

Первая смена стартует 10 июля и продлится 12 дней. Ее организовали АНО «Остров фортов» и Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями правительства Санкт-Петербурга. В смене есть квоты для ребят, которые оказались в трудной ситуации. Всего же единовременно в палаточном лагере могут отдыхать 160 детей.

Каждая смена посвящена отдельной теме

Всего в сезоне-2020 в лагере запланировано четыре смены. По две для мальчиков и девочек. Допускаются ребята с 14 до 18 лет. Например, первая смена, к открытию которой завершают последние приготовления, называется «Школа военных медиков». Сначала получать полезные навыки и отдыхать на свежем воздухе будут девочки. В следующую смену приедут молодые люди. Им также предстоит узнать азы военной медицины.

— В рамках каждой смены уделяется внимание важным практикам: ориентированию на местности, оказанию первой помощи, навыкам выживания. Дети познакомятся с важными для будущих защитников Родины специальностями, приобретут навыки, которые пригодятся во взрослой жизни, особенно в сложных и нестандартных ситуациях, таких, как, например, нынешняя пандемия коронавирусной инфекции, — отметили в департаменте внешних коммуникаций АНО «Остров фортов».

На третью смену ждут новых героев-мальчиков. Тематика: «Школа спецназа». Воспитанников научат обращаться с оружием и познакомят с основами тактической и строевой подготовки. На заключительную смену для девчонок приготовили «Школу военных связистов».