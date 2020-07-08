Почему мобильные тарифы дорожают еще быстрее, чем ожидалось

Мобильная связь стала обходиться дороже на 8%. В декабре 2019 года минимальный тариф стоил 270 рублей, сегодня его цена подскочила до 291 рубля. К такому выводу пришли аналитики Content Review. Они прошерстили самые дешевые пакетные тарифы большой четверки (МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2) по всей стране, а также операторов в Крыму (Win Mobile, «КрымТелеком», «СевМобайл» и «Волна Мобайл»), вычислив средние расценки для каждого региона.

По словам Сергея Половникова, руководителя Content Review, еще до введения карантинных мер операторы несколько раз понемногу повышали цены. Но большинство делало это только для части тарифов, в то время как один игрок решил поднять ценник сразу на все.

- Tele2 резко повысил тарифы, как текущие, так и архивные, на рубеже апреля-мая, чем привлек внимание регулирующих органов, - конкретизирует Половников. - В итоге его минимальные тарифы увеличились в среднем на 13%.

Кроме того, клиентов мобильных операторов ждет вторая волна повышения.

- Прямые и косвенные потери операторов от пандемии и режима самоизоляции составили 30 миллиардов рублей, - продолжает руководитель Content Review. - Несомненно эти деньги операторам придется компенсировать либо за счет повышения тарифов, либо за счет подключения абонентами большего количества услуг.

Во втором полугодии 2020 года аналитики прогнозируют повышение минимальных пакетных тарифов на связь в среднем на 14%. При этом прогноз не учитывает возможного повторения вспышки коронавируса.

Напомним, что до 2019 года тарифы не росли около двух лет. А весной эксперты предполагали рост цен в районе 20%.

ХЛЕБА И СВЯЗИ

Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн считает, что пандемия была связистам во благо - все сидели в изоляции, связываясь через интернет и мобильные. Однако отрасли сейчас непросто.

- Наступает 5G, а это затраты, оборудование, ПО, частоты, - говорит Букштейн. - Операторам приходится тратиться. И нам, видимо, неизбежно придется их поддержать. Но я смотрю на это с оптимизмом. Мобильная связь в России - самая дешевая на Европейском континенте. А россияне продолжают активно покупать дорогие средства связи. Вплоть до того, что господдержка для семей с детьми тратится на дешевые смартфоны. «Хлеба и зрелищ» преобразовалось в «Хлеба и связи». Люди готовы на все, чтобы иметь хорошую связь и аппарат. И многие даже не знают, какой у них тариф, сильно не заморачиваясь. Особенно молодые, у которых в смартфонах весь мир. Поэтому не думаю, что эти 8% подорожания сыграют ключевую роль в нашем благосостоянии.

При этом эксперт подчеркнул, что за операторами связи присматривают несколько структур. Резко и необоснованно повысить цены им не позволят.

Регионы с самой доступной связью (из расчета индекса доступности*):

1. Ямало-Ненецкий АО — 2,7

2. Сахалинская область — 3,4

3. Ханты-Мансийский АО — 3,7

4. Ярославская область — 3,7

5. Магаданская область — 3,9

6. Москва — 4,1

7. Мурманская область — 4,3

8. Чукотский АО — 4,6

9. Севастополь — 4,8

10. Красноярский край — 4,8

Регионы с самой менее доступной связью (из расчета индекса доступности*):

1. Республика Дагестан — 12,8

2. Кабардино-Балкарская Республика — 11,6

3. Карачаево-Черкесская Республика — 11,4

4. Республика Ингушетия — 11,4

5. Республика Калмыкия — 11,4

6. Чеченская Республика — 11,2

7. Ставропольский край — 11

8. Брянская область — 10,4

9. Алтайский край — 10,3

10. Республика Северная Осетия (Алания) — 10,2

*соотношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения

По данным Content Review