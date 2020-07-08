Дмитрий Песков - о деле Ивана Сафронова: Решение будет приниматься в суде

Задержание “подозреваемого в госизмене” советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова стало одной из основных тем очередного брифинга Дмитрия Пескова в среду, 8 июля.

(Что, впрочем, неудивительно - Иван многие годы проработал в Кремлевском пуле, и все мы хорошо его знаем как отличного профессионала, отзывчивого коллегу. Кстати, также доброжелательно высказался о Сафронове накануне на таком же брифинге и сам Песков.)

- О чем говорит Кремлю недоверие ряда СМИ к информации о сотрудничестве Сафронова с иностранной разведкой? - спросили на этот раз у пресс-секретаря напрямую.

- Мы читали многие материалы, которые были опубликованы на этот счет, - сказал Песков. - Но эти материалы журналистские, в основном основываются на эмоциях. Они, конечно же, не имеют и не могут иметь под собой какой-то реальной информации о результатах работы контрразведки...

Есть, по словам Пескова, обвинения, также есть результаты работы специальных служб.

- Решение, - подчеркнул пресс-секретарь, - будет приниматься в суде.

Прозвучал и такой - довольно любопытный вопрос:

- Мог ли Сафронов получить «чувствительную информацию» во время работы в кремлевском пуле?

- Если он (то есть, журналист. - А.Г.) завербован спецслужбами НАТО, - считает представитель Кремля. - Такое исключать нельзя, конечно.

У Пескова спросили (явно - с намёком) - по каким признакам президент оценивает работу ФСБ, в частности, - «это работа на упреждение или позволение службе длительное время следить за потенциальным шпионом вплоть до передачи информации?»

- Посмотрите функции Федеральной службы безопасности, - парировал Дмитрий Сергеевич, - они хорошо известны, они в соответствующих документах, есть положение об этом, президентский указ, ознакомьтесь с ним, там описаны все функции ФСБ. Вот как раз эффективность выполнения этих функций является главными критериями, которыми руководствуется глава государства.

Заодно у Пескова поинтересовались - «а президент, вообще, в курсе?». Вопрос остался без конкретного ответа. Впрочем, ответ, думается, в данном случае и не требуется.

В то же время официальный представитель Кремля отметил, что глава государства может запросить у спецслужб дополнительную информацию о деле Сафронова, «у президента, безусловно, есть такая возможность», однако Песков и на этот раз посоветовал с большим доверием относится к суду:

- Идёт следствие, предстоит суд. Почему мы априори исходим из какого-то недоверия?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789243" frameborder="0"></iframe> Суд арестовал советника гендиректора "Роскосмоса" Сафронова на два месяца.

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