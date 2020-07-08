«Норникель» оспаривает методику расчета Росприроднадзора

Ранее Росприроднадзор оценил ущерб от разлива дизельного топлива почти в 148 миллиардов рублей. В «Норникеле» подтвердили обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счёт, однако компания не согласна с применением методики расчета вреда, а потому считает, что сумма ущерба нуждается в корректировке.

В письме указано, что при расчёте был использован максимальный коэффициент (5), учитывающий длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации. Но принимая во внимание, незамедлительные действия компании по устранению разлива нефтепродуктов, применение максимального коэффициента нельзя признать обоснованным.

Кроме того, «Норникель» считает, что некорректно определена и масса нефтепродуктов, попавших в водные объекты. Поскольку их количество рассчитано до окончания работ.

Вместе с этим, компания готова не только ликвидировать последствия аварии за свой счёт, но и заняться рекультивацией земель и водных участков в районе аварии. «Норникель» уже ведет поиск технологий и средств, позволяющих добиться восстановления окружающей среды в максимально полном объёме.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин подтвердил, что «Норникель» может не согласиться с заявленной суммой ущерба. «Если компания готова доказать в суде, что она не виновна, у нее есть такое право», – подчеркнул министр.

По состоянию на 8 июля в районе аварии собрано более 33 тысяч кубометров топливно-водяной смеси и обработано сорбентом 140,2 км береговой линии. МЧС России сообщает, что все задачи, которые ставил оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, были выполнены в срок на высоком профессиональном уровне. На заключительных этапах работ топливо передислоцируют в места утилизации, а затем на Таймыре будет производиться восстановление экологической обстановки.