В США пара адвокатов с оружием в руках защищала от протестующих дом первого американского пивовара

Решительная семейная пара американских адвокатов из Сент Луиса покорила весь мир. Марк и Патриция Маккласки, взяв в руки пистолет и ружье, вышли навстречу протестующим, защищая свой дом. Увидев оружие, манифестанты предпочли удалиться.

Но теперь адвокаты столкнулись с новой напастью - им поступают угрозы расправы. Все обращения в полицию ничем не закончились. Напротив, окружной прокурор грозит возбудить уголовное дело против американцев за угрозу оружием мирным протестующим. Охранные компании, куда обращались Маккласки, тоже отказываются оказывать поддержку паре, советуя им покинуть дом и уехать из Сент Луиса. Но адвокаты стоят на своем, они не могут покинуть дом.

А вот как выглядит изнутри особняк который они защищали.Фото: twitter.com

Некогда этот особняк принадлежал дочери первого американского пивовара Адольфуса Буша. Анна выстроила его в стиле Ренессанса, копируя лучшие итальянские виллы и дворцы, еще в начале XX века. Вход напоминал один из дворцов Медичи во Флоренции, напольные вазы - вазы Ватикана. Комнаты были разработаны и обставлены в едином стиле, а их интерьер скопировали с итальянских палаццо.

В особняке имелся собственный органный и бальный залы. Здесь танцевала на первом балу дочь Анны Буш, маленькая Одри.

В 1936 году семья Анны продала дом. И долгое время - до 1988 года - он находился в запустении и упадке. Новые хозяева не понимали ценности обстановки и распродали антикварную мебель, замазали лепнину и испортили паркет из ценных пород дерева. Но в конце 80-х особняк купила чета Маккласки. Молодые адвокаты решили отреставрировать дом, а 90-летняя Одри Буш, случайно оказавшаяся в Сент Луисе, решила помочь Маккласки с восстановлением родового имения - предоставила фотографии с изначальными интерьерами, списки антикварной мебели и аксессуаров.

Марк и Патриция Маккласки полностью отреставрировали интерьер дома.Фото: Twitter.com

Реставрация продлилась почти 30 лет. К тому моменту, когда дом получил новую жизнь, адвокатом было уже под 60. Им удалось очистить деревянные панели, восстановить орган и собрать распроданные предметы интерьера по антикварным магазинам. А теперь и защитить от протестующих особняк , который, скорее всего, станет в будущем музеем.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В США судят двух американцев, закрасивших надпись «Black Lives Matters»

В Калифорнии окружная прокуратура округа Контра Коста объявила, что на днях будет предъявлено обвинение в вандализме 42-летней Николь Андерсон и 53-летнему Дэвиду Нельсону. В начале июля пара решила закрасить черной краской гигантскую граффити «Black Lives Matters» («Жизнь темнокожих имеет значение»).

Надпись была нарисована перед зданием суда в городе Мартинес. Более 100 человек в масках в течение 5 часов наносили ее на асфальт. После того, как работа была закончена, к суду приехали Андерсон и Нельсон с валиками и несколькими банками черной краски и стали закрашивать буквы «B» и «L».

Теперь их обвиняют в преступлении, совершенном на почве ненависти, а также в расизме, нарушении гражданских прав и вандализме. Если двух жителей Мартинеса признают виновными, им грозит до года тюрьмы.