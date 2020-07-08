Вожди красно-белых: кто и как тратил деньги Федуна в «Спартаке» Карпин, Первак, Смоленцев, Асхабадзе и 2 млрд долларов

«Спартак» снова резко сменил босса. Томас Цорн уволен с поста генерального директора. Но он далеко не единственный, кто неудачно распоряжался в «Спартаке» деньгами владельца Леонида Федуна, и был отправлен в отставку. По оценкам экспертов за 16 лет Федун потратил на команду 2 млрд. долларов. И за это время выиграл только один чемпионский титул. Вот список людей, кто и как распоряжался спартаковскими миллиардами за эти годы.

Юрий Первак

Время правления: лето 2004 – осень 2005

Самый первый управленец у Леонида Федуна в «Спартаке». Про Первака рассказывали, что он был очень жестким в общении с подчиненными – мат нередко присутствовал в его указаниях и в оценке действий работников. Но при Перваке Федун купил одного из самых крутых футболистов – Неманью Видича. У сербского защитника были огромные проблемы со спиной, и чтобы решить их Первак привел в «Спартак» китайского врача Лю Хуншеня. Доктор Лю с помощью иглоукалывания излечил Видича, да так что того купил «Манчестер Юнайтед». Там Неманья стал одним из лучших защитников мира.

Юрий Первак тогда же приобрел Быстрова у «Зенита», чуть было оттуда же не выманил Аршавина. Но были у Первака и провалы. Именно он настоял на приглашении Александра Старкова на пост главного тренера «Спартака», и он же вернул в Россию Дмитрия Аленичева. Когда они столкнулись, произошел взрыв и «Спартак» первый, но совсем не последний раз при Федуне пошел ко дну. Но это уже было при другом гендире (см. Шавло).

А Юрий Первак проиграл аппаратную войну главному на тот момент футбольному советнику Федуна Евгению Смоленцеву (см. Смоленцев). Грубая манера общения добавила врагов гендиректору, и тот вынужден был уйти в отставку.

Сергей Шавло

Годы правления: Осень 2005 – сентябрь 2008

Спартаковский ветеран был во многом технической фигурой, громким именем, за которым стояли другие функционеры. В клубе Сергей Шавло решал немного, и от фанатов «Спартака» получил прозвище «Му-Му». Оно было увековечено на баннере в честь увольнения гендира: на той картинке Шавло был изображен в виде героя повести Тургенева, а надпись под ним гласила «Прощай, Му-Му».

Тем не менее Сергей Шавло отметился двумя знаковыми решениями. Именно он привел в клуб Станислава Черчесова, и именно при согласии гендиректора из команды были выгнаны Егор Титов и Максим Калиниченко.

Евгений Смоленцев

Серый кардинал (технический директор): лето 2004 – лето 2010

Считается, что за спиной Шавло стоял Евгений Смоленцев – бывший журналист, юрист и главный советник Федуна в футбольных вопросах на тот момент. Смоленцев считался серым кардиналом «Спартака», при нем заключались самые знаковые трансферные сделки. Первая из них оказалась провальной: за безумные по тем временам 12 млн долларов был куплен форвард Фернандо Кавенаги. Аргентинец так и не прижился в Москве, почти ни с кем не общался, ходил с вооруженным охранником и рисовал грустные картины – такое было хобби у нападающего.

Смоленцев и дальше покупал-продавал игроков «Спартака». Какие-то трансферы были удачными, какие-то – не очень. Так появились Плетикоса, Жедер, Веллитон. Но и впустую были потрачены десятки миллионов евро на ужасных Фатхи, Квинси Овусу-Абейе, Майдану...

Потом Смоленцев был советников миллиардера Рыболовлева, когда тот покупал «Монако». А в «Спартак» пришел другой управленец (см. Карпин, Асхабадзе).

Валерий Карпин

Время правления: осень 2008 – весна 2014

Человек, которому дольше всего доверял Федун и другие акционеры «Спартака». За эти годы Валерий Карпин прошел путь от лозунга «Валера – верим», до оценки со стороны Федуна «Сбитый летчик», и это не было скольжением по наклонной, а скорее американскими горками. В результате все закончилось жутким разочарованием. «Купил игроков на 250 млн евро, продал на 87», - дал характеристику своему бывшему топ-менеджеру Леонид Арнольдович. Но сам Карпин в «Спартаке» не только покупал и продавал, но и тренировал. Последнее у него получалось все-таки лучше.

А в те самые 250 млн уложились провальные приглашения на пост главного тренера Микаэля Лаудрупа и Унаи Эмери (один «сгорел» сам, второго как считается, подсидел сам Карпин). Так же туда вошли трансферы Кариоки, Алекса, Парехи, Рохо, Сухи, Ари, Гулшакова, Комбаровых, Самедова – что не имя, то важная часть «Спартака». Но в том же списке Де Зеув, Билялетдинов, Таски, Инсаурральде, Уорис, Эберт, Барриос… Это была настоящая бомбардировка трансферного рынка - нефть дорожала, и деньги акционеров летели, как пыль.

Но главное, не было титулов. «Спартак» при Карпине несмотря на все траты не становился первым. Отсюда и раздражение главного босса.

Роман Асхабадзе

Время правления: весна 2014 – май 2015

До сих пор его головокружительный считается ярким доказательством, как в российском футболе можно быстро делать карьеру. Асхабдзе действительно был водителем-переводчиком в «Сатурне». А уже через четыре года в 29 лет распоряжался десятками, если не сотнями миллионов евро. Считается, Романа Асахбадзе поднял до недосягаемых высот Карпин (см. Карпин). Но когда в Валеру перестали верить, его соратник не потерялся. И, как считается, стал доверенным лицом одного из акционеров «Спартака» Джевана Челоянца.

У Асхабадзе тоже были удачи и провалы. К первым можно отнести покупку Квинси Промеса. Ко вторым – приглашение на пост главного тренера Мурата Якина, пусть того в клуб заводили другие люди (см. Гераскин). При этом Асхабадзе оставался у ветеранов (см. Родионов) «Спартака» одним из самых нелюбимых персонажей.

Сергей Родионов

Время правления: июнь 2015 – декабрь 2018

Еще одно громкое имя из истории «Спартака», и почти та же номинальная роль, что и у Сергея Шавло десять лет назад. Кажется, Сергей Родионов был очень интеллигентным и сдержанным для такой базарной должности, как гендиректор «Спартака». Он не умел вести, да и не вел войн в СМИ, не заигрывал с фанатами, не был замечен в тесных контактах с агентами. Короче, оказался слишком «травоядным» для красно-белого клуба. И вдобавок подставился решениями пригласить на пост главного тренера Дмитрия Аленичева, а затем и Олега Кононова. Шаг оказался провальным: «легенда» во главе команды оказалась дутой, все закончилось скандалами. Но справедливости ради стоит заметить, что за спиной Родионова были другие фигуры (см. Гераскин, Измайлов).

Юхан Гераскин

Технический директор: лето 2014 – осень 2018

Зять Леонида Федуна, женат на дочери основного акционера «Спартака» Екатерине, и это обстоятельство видимо и превратила Гераскина во влиятельную фигуру в клубе. При гендиректоре Родионове, считается, именно зять Федуна был одним из тех, кто контролировал трансферы. У него были провалы (это он звал в «Спартак» Якина), и очень яркие взлеты (Карреру, считается, привез в Москву тоже Гераскин).

Рассказывают, его карьеру в клубе сгубили два обстоятельства – тесные контакты с агентами Марко Трабукки (в разговорах между собой в футбольных кругах его называют «Казах») и Тимуром Гурцкая (известен в российском футболе как «Бегемот»), а так же семейные неурядицы: якобы у Леонида Федуна появились проблемы в общении с дочерью, которые перекинулись и на зятя. Одно время Гераскин жил заграницей, а сейчас, говорят, опять занялся активным бизнесом в российском футболе, ведет дела с игроками дубля ЦСКА и близок к волгоградскому «Ротору».

Наиль Измайлов

Вице-президент «Спартака» с 2013 по 2018 год

До 2017 года занимался стадионом «Спартака». А потом при управлении клубом действовал в связке с Родионовым (см. Родионов). В какой-то момент Измайлов и Гераскин образовали два полюса влияния в «Спартаке». После отставки Карреры именно Измайлов мог считаться первым лицом в управлении клуба. Он же оказался ответственным за неудачное приглашение Рианчо, Олега Кононова и сопутствующие трансферы. После провала тренера ушел из «Спартака» вместе с Родионовым. В 2019 году вошел в состав правления хоккейного «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Томас Цорн

Время правления: весна 2019 – лето 2020

Матч-агент стал гендиректором «Спартака» довольно внезапно. Разные СМИ писали, что благодаря родственным связям. Однажды Цорна в одном из выпусков шоу «Красава» напрямую спросили: «Это правда, что ты сын Сергея Прядкина?». «Я личные вещи не буду комментировать. Это я не готов обсуждать» - ушел от ответа гендиректор «Спартака».

Расчет при приглашении был на то, что живший в Германии Томас Цорн будет по-европейски педантичен в трансферах, и, возможно, обеспечит режим лояльности со стороны футбольных властей. И то и другое не оправдалось. Цорн совершил самый дорогой трансфер «Спартака» - купил голландского полузащитника Гуса Тиля, по разным данным за 16-18 млн евро. А также взял в дорогую аренду чемпиона мира Андре Шюррле, позвал в главные тренеры Доменико Тедеско - ни один из этих ходов себя не оправдал. А тут еще и судьи оказались не позитивно настроены к «Спартаку». И одним отставником в ряду топ-менеджеров клуба стало больше.

В «Спартаке» было и остается еще немало тех, от кого зависит принятие решений. Но каждого из гендиректоров все-таки выбирает Леонид Федун. По этому списку видно, как менялись его предпочтения. Будет интересно увидеть, к чему сейчас пришел владелец «Спартака», уже потративший на клуб немалую часть своего состояния.