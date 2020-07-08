Где смотреть «Формулу 1»: «Матч ТВ» продлил контракт на показ гоночных сессий

Теперь известно, где смотреть «Формулу 1» - телеканал «Матч ТВ» продлил эксклюзивный контракт на показ этапов в России до 2023 года. Любопытно, что теперь по расширенному соглашению будут показывать все три дня гоночной сессии – пятничные свободные заезды, субботние квалификации и сами гонки, которые проходят по воскресениям.

А это значит, что в течении ближайших трех лет у любителей Королевских гонок минимум 20 уик-эндов будут наполнены интереснейшими событиями. Почему «минимум»? До потому, что руководство «Ф 1» собирается довести количество стартов до 25 в год! Для этого, правда, придется уплотнить график тренировок, и проводить «Гран-при» не за четыре, а за три дня. Но динамика соревнований от этого только выиграет.

Мало того, «Матч ТВ» получил права на трансляции и младших формул – «Формулы 2», «Формулы 3» и Суперкубка Porsche. Все эти соревнования будут транслироваться на тематических каналах «Матч ТВ», плюс на сервисе F1 TV в Интернете.

- Мы рады объявить о продлении на три года контракта с Матч ТВ. Они были отличными партнёрами на протяжении многих лет, и новое соглашение явно демонстрирует их приверженность болельщикам и спорту, - прокомментировал соглашение руководитель отдела прав на международные трансляции «Формулы 1» Ян Холмс.

Напомним, что в этом году сезон «Формулы 1» оказался скомканным из-за пандемии. Первый этап состоялся только в прошедшие выходные. Чемпионом «Гран-при Австрии» стал Вальттери Боттас из «Мерседеса». Наш Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», сошел на последнем круге (у него взорвалось колесо).

Положение в чемпионате-2021

1. Валттери Боттас («Мерседес») – 25 очков

2. Шарль Леклер («Феррари») – 18

3. Ландо Норрис («Макларен») – 16

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 12

5. Карлос Сайнс («Макларен») – 10

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – 8

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 6

8. Эстебан Окон («Рено») – 4

9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 2

10. Себастьян Феттель («Феррари») – 1

Еще 10 гонщиков очков в зачете не имеют.

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Мерседес» – 37

2. «Макларен» – 26

3. «Феррари» – 19

4. «Рейсинг Пойнт» – 8

5. «Альфа Таури» – 6

6. «Рено» – 4

7. «Альфа Ромео» – 2

8. «Ред Булл» – 0

9. «Хаас» – 0

10. «Уильямс» – 0