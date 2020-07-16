Пандемию эту мы переживем

С началом эпидемии коронавируса многие россияне, в том числе пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми, получили поддержку от государства, чтобы преодолеть этот сложный период. Многие из этих мер предоставлялись Пенсионным фондом России. Среди них дистанционное назначение пенсии и социальных выплат, а также упрощенный порядок их получения. «КП» напоминает, какие именно услуги можно получить удаленно.

1. Оформят пенсию через интернет…

Как пояснили в ПФР, около 70% пенсий сейчас оформляются по электронным заявлениям. Их можно подать через личный кабинет на сайте ПФР и портале госуслуг. В большинстве случаев пенсия с согласия человека назначается дистанционно. Все необходимые данные о стаже и заработке уже есть в информационной системе Пенсионного фонда. Личный визит в клиентскую службу ПФР не требуется.

2. …или по телефону

При наличии контактной информации специалисты ПФР связываются с человеком по телефону сами. Обычно это происходит, когда предварительная работа по назначению пенсии уже завершена и осталось получить согласие на оформление выплат по имеющимся в фонде сведениям. Заполняется специальный акт. На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению. Но можно и самостоятельно сообщить ПФР о праве на получение пенсии. Для этого нужно позвонить на бесплатный номер федерального центра консультирования Пенсионного фонда России, который зафиксирует обращение и начнет работу по нему.

3. Помогут в сборе сведений

Иногда бывает так, что нужна дополнительная информация о трудовом стаже. В этом случае территориальные органы ПФР помогают тем, кто готовится выйти на пенсию, запрашивать необходимые сведения у работодателей и в архивах. А когда эта информация поступает и влияет на размер пенсии, ее пересчитывают автоматически и доплачивают за прошедшие месяцы. И все это без дополнительного заявления от пенсионера.

4. Назначат и продлят пенсию инвалидам

Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются ПФР по данным Федерального реестра инвалидов. Человек может направить электронное заявление и оформить выплату дистанционно. Плюс до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности. Вся процедура происходит на основе документов медицинских учреждений, без посещения бюро медико-социальной экспертизы. Продлить инвалидность тоже стало проще. Выплаты автоматически продлеваются на полгода.

5. Выплатят средства из маткапитала

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и право на эту меру поддержки. Если период выплаты истекает до 1 октября, предоставление средств продлевается автоматически.

КСТАТИ

Миллионы семей с детьми получили помощь от государства

Весной и в начале лета Пенсионный фонд России по указу президента Владимира Путина реализовал дополнительные меры поддержки семей с детьми в связи с ситуацией с коронавирусом.

На них выделили беспрецедентную сумму - почти 500 млрд рублей, что примерно сопоставимо с двумя годовыми бюджетами программы материнского капитала. Помощь от государства получили родители 27 млн детей.

Чтобы получить субсидию, родителям нужно только подать электронное заявление: через портал госуслуг, личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или в отделении фонда. Предоставлять дополнительные документы не требуется. А третью выплату перечисляют беззаявительно.

Всего осуществляется три вида выплат:

• Единовременная выплата детям от 3 до 16 лет (10 тысяч рублей).

• Ежемесячная выплата семьям с детьми до 3 лет (по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев).

• Дополнительная выплата семьям с детьми от 0 до 16 лет (10 тысяч рублей).

У тех, кто по каким-то причинам не успел оформить заявление, еще есть возможность сделать это до 1 октября 2020 года. Право на выплату не зависит от дохода семьи, получаемых социальных пособий и льгот. Помощь полагается на каждого ребенка. А оформить заявление может любой из родителей, законный представитель или опекун.

ЧТО ЕЩЕ ПРОДЛЯТ АВТОМАТОМ

• По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого человека, должен раз в год лично подтвердить получение пенсии. До конца июля факт получения пенсии продлевается по умолчанию.

• Пенсионерам, живущим в условиях Крайнего Севера, не нужно подтверждать место жительства, чтобы получить повышенную фиксированную выплату к пенсии. В ПФР это сделают самостоятельно, уточнив эту информацию в МВД, у работодателя или напрямую у пенсионера по телефону.

• С апреля до конца июля территориальные органы Пенсионного фонда проактивно определяют получателей пенсии по потере кормильца, которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления назначить им более выгодный вариант страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты. Нужно лишь дистанционное согласие пенсионера.

• Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, выплата будет продлена до конца июля. Им не нужно будет подтверждать прохождение обучения. Продлевается и право на повышенную фиксированную выплату к пенсии для тех, у кого на иждивении находятся студенты, получающие пенсию по потере кормильца.

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