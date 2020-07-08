2020-07-08T16:42:59+03:00
Политика

Начальники Генштабов России и Турции желают Ливии мира

Генералы обсудили обстановку на Ближнем Востоке и договорились о взаимодействии между военными ведомствами двух стран
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Начальник Генерального штаба Валерий ГерасимовНачальник Генерального штаба Валерий ГерасимовФото: Министерство обороны РФ
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Между начальником Генерального штаба Вооруженных Сил России генералом армии Валерием Герасимовым и начальником генерального штаба Вооруженных Сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером состоялся телефонный разговор.

- Стороны обсудили обстановку в Сирийской Арабской Республике и текущую ситуацию в Ливии, а также вопросы взаимодействия между военными ведомствами двух стран, - заявили в Минобороны.

Переговоры военных прошли на фоне заявлений дипломатов.

- Урегулирование ситуации в этой североафриканской стране требует немедленного прекращения боевых действий. Россия и Турция работают над согласованием незамедлительного прекращения огня в Ливии,- заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза.

Сергей Лавров подчеркнул, что не видит военного решения по ситуации в Ливии. К такому же выводу пришли и другие государства.

После сообщений о возобновлении работы посольства России в Ливии, об этой стране в Северной Африке, где почти десять лет идет война вспомнили в США. Представители Госдепа согласны с необходимостью мирного урегулирования ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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