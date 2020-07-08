Богдан Безпалько о выходе Украины из меморандума по терроризму: А что же не выйдут и из Минских соглашений — это было бы честно!

По мнению украинского руководства, такой шаг может создать дополнительные правовые и политические основания «для защиты национальных интересов страны».

Прокомментировать столь своеобразные подход к отстаиванию. национальных интересов незалежной «КП» попросила члена совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдана Безпалько.

- Богдан Анатольевич, а было в последние лет шесть вообще какое-либо сотрудничество у нас с Киевом в деле борьбы с терроризмом?

- Пока меморандум сохранялся, мы этого могли потребовать. Например, чтобы Киев выдал членов террористических организаций. Которые у нас таковыми признаны, а на Украине — нет. Вот, скажем «Хизб ут-Тахрир» у нас запрещена, а там — нет. Только что в Крыму прошли аресты членов этой группировки. Украина опять о притеснении нацменьшиинств заговорила — а это же террористы! И они продолжат вопрос будировать. Ну и вот чтобы исключить правовые механизмы для борьбы с этими явлениями — украинцы и выходят из меморандума. Впрочем, надо сказать, что моморандум — не договор. Это, скорее, декларация о намерениях. То есть они и прежде могли особо не идти навстречу нашей стране. А сейчас откровенно демонстрируют, что всячески будут стараться навредить России.

- Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил о ревизии всех двухсторонних договоров — из 453 осталось 300 на сегодня.

- Они и раньше декларировали, что будут выходить из всех соглашений. Но, например стремление выйти из СНГ само по себе ведет к расторжению массы договоров. Киев последовательно в лице и прошлого, и нынешнего президентов рвет любые связи с Москвой.

- Хотят оставить лишь документы, которые «защищают права граждан».

- Ну большой Договор о дружбе они то еще в 2018-м расторгли. А там как раз права граждан и защищались. Но вообще тогда Украине, наверное, надо выйти из Минских соглашений — откровенно. Перестала бы участвовать в нормандском формате. Это было бы по-честному.

- Россия кого-то выдавала Украине в рамках меморандума?

- Украина обычно требовала выдать ей людей, которых она обвиняла в совершении уголовных преступлений. Такие люди есть и сейчас. Кого-то Россия выдавала. Кого-то, кого считала ложно обвиненным — нет. Как, например, Валентина Попова. Сейчас требуют выдать Дмитрия Пинчука . Его обвиняют в совершении уголовных преступлений, но последние пять-шесть лет он прожил в России. Обвиняют ополченцев, воевавших на территории ДНР и ЛНР. Когда есть основания считать, что, если человека выдать — его будут преследовать, он может подвергаться пыткам, будет в опасности — тогда их не выдают.