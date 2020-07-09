2020-07-09T17:41:46+03:00
Общество

Подмосковный предприниматель 8 лет помогает экологам заселять водоемы рыбой

За это он получил награду Всероссийского общества охраны природы
Анна ГЛАДКИХ
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1 июня предприниматели выпустили около 20 килограммов живой рыбы в Комиссаровский пруд. Фото: shutterstock.com.1 июня предприниматели выпустили около 20 килограммов живой рыбы в Комиссаровский пруд. Фото: shutterstock.com.
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Предприниматели городского округа Мытищи Владимир Грушецкий и Сергей Замелацкий на протяжении восьми лет помогают осуществлять восполнение водных биоресурсов в подмосковных прудах. Для этого они по собственной инициативе передают специалистам живую рыбу для зарыбления расположенных в округе малых водоемов.

Забота о природе не осталась незамеченной - Всероссийское общество охраны природы и Контрольное управление городского округа Мытищи наградили Владимира Грушецкого грамотой организатора платной рыбалки.

- Сотрудники Контрольного управления по поручению председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Владимира Грачева наградили за активное участие в восстановлении рыбной популяции в прудах и малых водоемах на территории городского округа Мытищи почетной грамотой организатора платной рыбалки на Рупасовских прудах Владимира Грушецкого, - рассказали в Контрольном управлении.

Как отмечают в ведомстве, только 1 июня предприниматели выпустили около 20 килограммов живой рыбы в Комиссаровский пруд, а ранее зарыбление проводилось в Ядреевском пруду.

Напомним, мероприятия по восполнению водных биоресурсов должны проходить под контролем специалистов. Ведь это сложный процесс, и при нем могут быть допущены ошибки, которые причинят вред водоемам и другим обитающим в них видам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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