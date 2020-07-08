2020-07-08T16:55:26+03:00
Экономика

Подсчитано, сколько рабочих мест отберут у россиян роботы и искусственный интеллект

Под угрозой увольнения сотрудники торговли и транспорта
Влад СМЕРТИН
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Наибольший риск оказаться уволенными из-за цифровизации у работников низкой и средней квалификацииНаибольший риск оказаться уволенными из-за цифровизации у работников низкой и средней квалификацииФото: Shutterstock
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Цифровизация уничтожит в России 1,2 млн рабочих мест. К такому выводу пришли специалисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Они разработали два сценария развития российской экономики. Первый учитывает научно-технический прогресс и изменения, которые он с собой несет, а второй - нет.

- Сравнив два сценария, мы рассчитали, что в результате цифровизации в целом по экономике сократится примерно 1,2 млн рабочих мест, - пишет в своей статье старший научный сотрудник Института Екатерина Единак.

Отметим, что все это дело недалекого будущего: экономисты сделали расчет на 10 лет вперед. Больше всего сокращения затронут транспорт и торговлю.

- Наибольший риск оказаться уволенными из-за цифровизации у работников низкой и средней квалификации, - указывает Единак. - Если более конкретно, что это неквалифицированные рабочие, операторы производственных установок и машин, сборщики, водители, работники сферы обслуживания и торговли, охранники, служащие, занятые подготовкой и оформление документации, учетом и обслуживанием.

Таких в нашей стране 40% от общего числа занятых. Для сравнения, во Франции доля работников 44%, в Германии 43%, в США – 44,3%. То есть проблемы тут будет испытывать не только Россия.

Светлая сторона у цифровизации тоже имеется. Рост значимости связи и телекоммуникаций приведет и к большему спросу на специалистов в этих отраслях. Только это будут не те люди с низкой квалификацией, которые потеряют работу, а специалисты с полным набором компетенций. Тяжелая поступь прогресса принесет порядка 120 тысяч новых рабочих мест, то есть в 10 раз меньше, чем уничтожит.

Есть и более пугающие цифры. Так, по данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, из-за повсеместной цифровизации под сокращение попадут 12,5 млн россиян.

Вообще же разговоров о нашем ближайшем будущем очень много. Например, один из главных идеологов цифровой трансформации, глава Сбербанка Герман Греф призывает не бояться пресловутой цифровизации:

- На мой взгляд, потенциал создания рабочих мест примерно равен потенциалу сокращения. Вопрос в том, как помочь людям адаптироваться к новым условиям. Мы уже этим занимаемся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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