Открытие кинотеатров в Москве 1 августа: Что покажут на больших экранах

Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», московская мэрия приняла решение возобновить работу столичных кинотеатров с 1 августа. По информации издания, «об этом говорится в документе, появившимся в столичной мэрии (копия имеется в распоряжении «БК»). Он вносит изменения в указ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности» в редакции от 22 июня 2020 года».

Напомним, с 23 марта из-за пандемии коронавируса кинотеатры были закрыты по всей стране, соответствующую рекомендацию издало Министерство культуры РФ. Но в каких-то регионах, где болезнь особо не свирепствовала, они вскоре открылись - например, на Чукотке им позволили заработать уже в апреле. В Москве, где ситуация, наоборот, была крайне сложной, с их открытием решили повременить. И вот, наконец, дата названа.

Что будут показывать? В первый уикенд зрители смогут увидеть несколько новинок - например, триллер «Неистовый» с Расселлом Кроу, фильм-катастрофу «Гренландия» с Джерардом Батлером, драму «В ожидании варваров» по роману нобелевского лауреата Дж. М. Кутзее с Джонни Деппом. Однако настоящих блокбастеров придется подождать до середины месяца: 13 августа выйдет новый, долгожданный фантастический фильм Кристофера Нолана «Довод», а 20 - диснеевская «Мулан», киноверсия мультфильма о китайской кавалерист-девице.

В целях предотвращения распространения коронавируса на каждый сеанс будет продаваться только 50 процентов билетов. Но обязательной «шахматной рассадки» не будет. Как недавно говорил в интервью «Комсомольской правде» главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев, «Роспотребнадзор уже заявил, что не будет контролировать, как на самом деле сидят зрители внутри. Шахматная рассадка - только рекомендация, а не приказ. На самом деле, скорее всего, билеты будут продавать как бог на душу положит. Вам в кассе скажут, куда можно сесть подальше от других зрителей, но насильно никто вас в шахматном порядке рассаживать не станет».