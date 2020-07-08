Вне времен и вне границ: Казахстан отмечает 1150-летие философии Аль-Фараби

К началу нового учебного года в Казахстане запустят государственный телевизионный канал «Аль-Фараби», об этом сообщает министр информации и общественного развития Аида Балаева. «Канал «Аль-Фараби» станет новой образовательно-просветительской телевизионной платформой с детской и подростковой аудиторией в возрасте от 6 до 18 лет. Актуальность такого канала особенно проявилась в условиях пандемии», – отмечает министр.

Новый канал получит имя крупнейшего средневекового учёного-математика, философа, последователя и разъяснителя трудов Аристотеля и Платона, мыслителя, чьи идеи оказали влияние на взгляды ибн-Сины, дали импульс развитию философии и науки средневековой Европы. Владевший десятками языков восточный мыслитель родился на территории современного Казахстана, в городе Отрар, который до монгольского нашествия был одним из крупнейших городов Средней Азии. В нынешнем году Казахстан отмечает 1150-летие великого учёного, в стране в режиме online проходят научные конференции и философские встречи. Переиздаются книги мыслителя, пишутся новые исследования на основе его трудов.

Комиссия по празднованию юбилея Аль-Фараби была создана в прошлом году по поручению президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева, отметившего важность обращения к научному и духовному наследию философа в контексте социально-политической модернизации Казахстана и при формировании ценностных ориентиров подрастающего поколения.

Историческое существование независимого Казахстана началось всего лишь 30 лет назад, поэтому так важно, чтобы «аксиологический багаж» новой политической нации уже на старте включал в себя лучшие идеи и традиции, которые одновременно являются эхом прошлых эпох и имеют «надвременной» характер, позволяющий находить верную дорогу в путешествии по полям Истории. Для Казахстана таким компасом является философское наследие великого Аль-Фараби.

«Знание должно быть украшено поведением»

«Со времён Аль-Фараби «река времени» унесла многие столетия безвозвратно, но основные идеи, постулаты и парадигмы мыслителя всё так же актуальны и востребованы в начинающемся, непредсказуемом, круговоротном XXI веке, - считает кандидат педагогических наук, доцент Таразского государственного педагогического университета Арман Шауханов. - В своих многочисленных трактатах Аль-Фараби возвеличивал самого человека, его способности и разум. В этических наставлениях призывал людей к самосовершенствованию путём постоянного поиска и обучения. Например, в трактате «О достижении счастья» Аль-Фараби пишет: «Обучение – это наделение теоретическими добродетелями народов и городов. Воспитание – это способ наделения городов эстетическими добродетелями и искусствами, основанными на знаниях. Обучение осуществляется путём устной речи, передачей знаний, изучением, а воспитание – путём практической работы и опытом».

Вопросы воспитания и обучения, разработка теоретических и практических вопросов педагогики, психологии и методики являются составной частью его философского наследия, неотъемлемыми атрибутами его миросозерцания. Центр мироздания – человек. Он может обрести совершенство, если умственно хорошо развит. Человека делают счастливым его духовные навыки и хорошие качества характера. Плохой нрав — это душевная болезнь; хороший нрав и сила ума – главные человеческие достоинства».

Аль-Фараби считал, что «знание должно быть украшено хорошим поведением». Вся деятельность, навыки, обычаи, знания и стремления человека «подытоживаются нравственностью, подобно тому, как плодом увенчивается дерево».

«Душе, как и телу, присущи здоровье и болезнь»

Философское наследие Аль-Фараби необъятно, как казахстанская степь, его трудно описать в газетной статье. Зато можно привести несколько афоризмов, дающих представление о силе его мысли и о глубине наблюдений, выходящих за рамки эпох, культур и национальных границ.

«Человек не может быть наделённым от природы добродетелью или пороком, так же как он не может быть прирождённым ткачом или писцом. Но он от природы может быть предрасположен к состояниям, побуждающим его скорее к одним действиям, чем к другим».

«Душе, как и телу, присущи здоровье и болезнь. Здоровье души заключается в том, что состояния её самой и её частей бывают такими, благодаря которым совершаются всегда благие поступки, добрые дела и прекрасные действия».

«Лечащий тела – врач, а лечащий души – государственный деятель, называемый правителем».

И ещё один афоризм:

«Врач является врачом по своей сущности и способности излечения больных, независимо от того, находит ли он больных или нет, находит ли он орудия, которые бы он мог использовать в своём деле, или нет, богат ли он или беден». В мире, захлёстываемом волнами неизученной болезни, люди в белых халатах стали главными защитниками своих народов, и это наблюдение звучит так, будто автор, которому в нынешнем году исполнилось 1150 лет, является нашим современником.