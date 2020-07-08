"Жанна не гналась за мнимым счастьем": опубликовано редкое фото Фриске из Геленджика

Близкая подруга Жанны Фриске крайне редко рассказывает о своей многолетней дружбе с певицей. Именно бизнесвумен Катя Цветова в свое время организовала быт артистки в Америке. Цветова одной из первых узнала о страшном диагнозе певицы и пыталась спасти ее от смерти. 8 июля Фриске могло бы исполниться 46 лет.

Подруга Жанны Фриске опубликовала редкую фотографию с певицей. Этот снимок, как утверждает Катя Цветова, она показывает впервые. В комментарии под ним она поразмышляла на очень важную тему - оставаться собой.

"Если бы Жанна была рядом, ее бы не волновали охваты в Инстаграм. Она бы не смотрела, сколько человек ее отлайкали/откомментили, сколько фолловеров ушло/пришло.. Жанна бы не уходила от мужа для хайпа, не устраивала бы гивы для поднятия вовлеченности и не рекламировала бы прокладки/маски для активно/пассивного дохода. Все это глупо и смешно, если примерять эти термины к ней...", - начала свой монолог подруга.

katia_stern_ С днем рождения, наша Жанна! С любовью и благодарностью

По словам Кати, однажды певица завела страницу в соцсети под своим именем. Народ стал писать артистке, но никто не верил, что это она. "Мы угорали, как люди сами с собой разговаривали, очень желая поверить, что это она. Но понимали, что шансы ничтожны. С одним, к слову, известным врачом, она даже встретилась. Чуть не упал в обморок от своего счастья", - вспоминает Катя.

Она уверена, что Жанна никогда не стала бы выставлять напоказ "фиктивную жизнь в погоне за мнимым счастьем". "Потому что она была очень настоящей. Мысли были чистые у нашей Жанны. Никому не желала плохого, никого не обсуждала. Просто жила по своим правилам. Сама себе их придумывала и сама выполняла, живя на 100% своей, а не чужой жизнью", - размышляет подруга.

По ее словам, сейчас многие не живут своей жизнью, теряя при этом свою внутреннюю важность и ценность. "Думаю, Жанна хотела бы, чтобы все женщины знали эту ценность и наслаждались ее плодами по полной, живя весело и счастливо. Мы бы сейчас праздновали ее день рождения. Может, в Москве, а, может, в Геленджике, как на этом фото. Неважно где быть, важно, что внутри и кто рядом. Мы разрешали быть себе настоящими. И не только хорошими девочками из приличных семей, а и плохими-свободными, неудобными, дерзкими... Не будешь для всех хорошей. Эта фото выставляется впервые", - резюмировала Цветова.