Банк ДОМ.РФ выделит более 60 миллиардов на строительство квартала под Мытищами

Банк ДОМ.РФ выделит более 60,5 млрд рублей проектного финансирования группе компаний «Инград» на строительство жилого квартала в Подмосковье в окрестностях Мытищ. Соглашение о сотрудничестве в присутствии журналистов было подписано в среду 8 июля в Доме правительства Московской области.

На сегодня это крупнейшая на рынке сделка по проектному финансированию. Площадь будущего микрорайона составит 60 га, а нового жилья — 550 тысяч кв. м. Всего будет построено более 30 жилых корпусов переменной этажности. Первые три корпуса планируется ввести в эксплуатацию уже во 4-м квартале 2023 года.

- Это крупнейшая сделка не только для Банка ДОМ.РФ, но и для всего банковского сектора, который предоставляет проектное финансирование в стране. Важно, что благодаря партнерству Банка ДОМ.РФ и ГК «Инград» будут восстановлены и права дольщиков, чьи дома попали в реестр проблемных объектов. Эта модель взаимодействия региональных властей, ДОМ.РФ и застройщика — рыночный инструмент для решения проблем недостроенных объектов жилья по всем субъектам РФ, - считает генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Проект также будет включать физкультурно-оздоровительный комплекс, несколько детских садов и школ, поликлинику, торгово-развлекательный центр, наземные паркинги и прочую инфраструктуру.

Важный момент: в итоге трехстороннего сотрудничества между Банком ДОМ.РФ, ГК «Инград» и правительством Московской области, будут достроены два проблемных подмосковных жилых комплекса, строительство которых встало в 2013 и 2016 годах.

- Благодаря реализации проекта будут восстановлены права обманутых дольщиков ЖК «Белый город» в Солнечногорске и ЖК «Булатниково» в Ленинском городском округе. ЖК «Белый город» будет полностью достроен, будут восстановлены права порядка 550 дольщиков. В ЖК «Булатниково» планируем восстановить права 318 обманутых дольщиков, - пояснила журналистам министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

- Это беспрецедентная по масштабу сделка, - комментирует соглашение генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. - Она является наглядной иллюстрацией эффективности системы проектного финансирования и подтверждением того, что механизм эскроу-счетов безопасен в первую очередь для граждан. Трем сторонам – исполнительной региональной власти, банку и застройщику – удалось решить проблемы обманутых дольщиков. Подобная стратегия win-win может быть интегрирована и в других регионах.