В Крым можно влюбиться. И разориться

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МЫ — ДОМОЙ, А НАВСТРЕЧУ — ПОЛЧИЩА ТУРИСТОВ!

Мы выехали из Крыма буквально «на флажке», в те самые часы, когда на полуостров пошел вал «неорганизованных туристов» на своем автотранспорте. Эксперты по отдыху уже обещают «небывалый сезон» и транспортный коллапс по всему побережью. Встревоженный товарищ, покидавший Крым по воздуху, сообщил, что их самолет больше часа продержали в отстойнике – службы аэропорта не успевали разгружать прибывающие рейсы и отправлять пустые самолеты за новыми партиями курортников. «Туристическая» пробка легко прогнозировалась – из-за закрытия границ 90% россиян отправились отдыхать в Краснодарский край и в Крым. Мы увидели это своими глазами!

Четвертого июля, ровно в 15.00, Экспедиция «КП» стартовала домой - из Феодосии в сторону Москвы, закупившись в придорожном супермаркете орешками, хлебной соломкой и энергетиками. За бортом было +38, кондиционер в машине гудел на пределе. Автомобиль буквально водило по свежеоткрытой трассе «Таврида» - новенький асфальт размяк на жаре. В Керчи у моста уже не было санитарных кордонов из казаков, гаишников и полиции. Вход тоже был свободен. И нам навстречу, в Крым, тянулись жирные полчища туристов… Ехали сдобные и белые рязанские барышни и бледные петербурженки. Ехали засушенные фитоняши и нетрадиционалы на «Мини-куперах». То и дело выкатывались на встречку «кабанчики» на черных джипах. Из окон машин торчали длинные ножки инстаграммных кис – их везли проветривать на море и добывать новый контент для блогов. Ехали простые «кузьмичи» и «петровичи» - везя в прицепах газовые плитки, палатки и походные туалеты. Все это было похоже на великое курортное переселение народов. Вдумайтесь – до самой Москвы, 1400 километров, мы видели сплошной (!) встречный поток машин, который пер на юг, бампер к бамперу, без зазоров...

Даже в самое «мертвое время», в 4 утра, в районе Воронежа, поток и не думал ослабевать.

Дорога от Крымского моста до выезда на трассу «Дон» за Славянском-на Кубани, с полной ответственностью могу назвать «дорогой смерти», особенно, при такой пиковой загрузке. Опытные водители рекомендуют преодолевать этот участок при свете. Впрочем, мы были вознаграждены за мучения на Кубани. К нашему возвращению домой на трассе «Дон» открылся скоростной объезд самого проклятого участка, который в последние годы называли «главная пробка страны». Это 85-километровый объезд «столицы дальнобоев» поселка Лосево в Воронежской области. Простоять в этом месте можно было и 8 часов, как повезет. Мы проскочили этот участок за 30 минут и 160 рублей, честно говоря – не жалко. В 10 утра мы въехали в Москву. Дорога заняла 19 часов, что можно считать личным рекордом.

А потом нам начали приходить штрафы с дорожных камер…

Родная деревня и купол так радовались нашему возвращению из Крыма, что встретили Экспедицию "КП" затяжными грозами, холодом и отключенным электричествомФото: Юлия АЛЕХИНА

АРИФМЕТИКА ОТДЫХА НА КОЛЕСАХ

Машина, при всем своем удобстве (когда захотел уехал, куда захотел – поехал), вещь затратная, не смотря на кажущуюся финансовую выгоду. Причем затраты могут быть совершенно непрогнозируемые.

Мы запарковались «не так» (по мнению эвакуаторщиков) в Симферополе – минус 3500 рублей из бюджета.

А в догонку, пришли аж 6 штрафов по 250 рублей (на самом деле по 500, но если платишь в первые 2 недели, не задавая лишних вопросов, то можно половину суммы). Четыре – с трассы «Дон» и два из Крыма - превышение скорости.

После первой заправки в Крыму на приборной панели загорелся «чек» - «проверьте двигатель», минус 1100 рублей за диагностику, причем в Москве эта процедура стоит рублей на 300 дешевле.

Возле отеля не оказалось нормальной парковки: уставший, перегоняешь машину на стоянку и опять платишь.

А подготовить транспорт к дальнему путешествию? Нам это обошлось в 10 тысяч рублей – замена масла, замена одного датчика, диагностика...

С другой стороны, смотришь на крымские цены на такси и приходишь в ужас – меньше, чем за 300 рублей никто никуда не поедет с курортником. Сгонять из Симферополя в Севастополь и обратно на такси – 3600 рублей, и минимум тысяча за ожидание.

Правда, все эти невеселые расчеты сводятся на нет двумя факторами. В машине у тебя все с собой и все свое – от газовой горелки до пляжного зонта и ковриков. И ты абсолютно свободен в своих действиях. Сегодня сгонял на Азовское море, а завтра – в Оленевку, пустоватый курортный поселок, поблизости от границы с Украиной. Или поехал за медом и травами в горный Крым. Согласитесь, на маршрутках и такси отдыхать в таком формате затруднительно.

УДАР ПО БЮДЖЕТУ — ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ

А дома, в Москве, нас ждал натуральный дефолт. Перед командировкой нас предупреждали сотрудники редакции, занимающиеся телефонией: «интернет в Крыму очень дорогой, после 40 мегабайт суточного траффика, каждые следующие 10 мегабайт уже стоят 40 рублей». Мы не особо напряглись по этому поводу. Заранее скачали карты в навигаторы смартфонов, а опыт подсказывал, что найти вай-фай в Крыму – не проблема.

В первое утро на родной земле корреспондент "КП" добыла землянику не на рынке, а собрала возле колодцаФото: Дмитрий СТЕШИН

Найти-то его можно, но вот что-то передать с такого «бесплатного» вайфая – целое взятие Измаила. Еще мы не стесняясь гоняли по Крыму с навигатором (карты-то загружены еще в Москве!). В телефоне у меня был все-время включен «Вацап» и «Телеграм» - я использую их как средства связи. Обычный интернет-траффик, который в Москве никто и не замечает, и на бюджете он никак не отражается.

Пару раз, чуть ли не с обочины дороги, мы засылали фото в редакцию, раздавая интернет с телефона. Итог был не просто печальный, шокирующий – мы практически разорены. Юлия Алехина нажгла интернета на 41 тысячу рублей, - передавала снимки, использовала навигатор и, что греха таить, – бывала в соцсетях. А я потратил «всего» 24 тысячи.

Я много читал историй, как люди попадали в натуральную долговую яму, просто прогулявших по Европе с навигатором в телефоне. Но такого подвоха от родного Крыма я не ждал. Будьте внимательны!

Лучше всего, переставьте свою сим-карту в дешевенькую «звонилку» с кнопками, а для своего привычного смартфона с соцсетями купите сим-карту местного оператора. Только не забывайте ее пополнять, 3-4 гигабайта, которые идут в комплекте – это дня на три-четыре в привычном, «материковом» режиме использования смартфона.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

За этот короткий трудовой отпуск мы проехали почти 4.000 километров и не смотря на усталость, сразу же отправились в родную деревню под Москвой. После выжженного солнцем Крыма нас захлестнула буйная зелень Среднерусской полосы. Оказывается, зелени может страшно не хватать даже на золотом пляже у Черного моря.

Едва успели нырнуть в свой дом, как разразилась буря. Отключилось электричество. Ночью обещали жалкие + 13. Льет косой дождь. Как же мы ему рады!

Как же здорово вернуться домой, пусть нас немного и потряхивает от обратной акклиматизации...

Чтобы это понять, нужно непременно куда-то съездить. Крым – самое подходящее место.

ВО ЧТО НАМ ВСТАЛИ 12 ДНЕЙ НА ПОЛУОСТРОВЕ

Затраты на машину из Москвы в Крым и обратно

Бензин – 15.000 руб.

Платная трасса «Дон» - 2.600 руб.

Парковка – 300 руб.

Штрафы – 5.000 руб.

Диагностика двигателя после крымской заправки– 1.100 руб.

Итого: 24.000 руб.

Проживание 12 дней (в разных отелях):

50.000 руб.

Питание: от черешни до минералки и кафе (на жаре кушать не очень и хотелось):

20.000 руб.

Непредвиденные расходы:

Надувной круг – 300 руб.

Аренда шезлонгов и лежаков – 400 руб.

Платный проход на пляж – 200 руб.

Итого: 1.000 рублей

Связь:

65.000 руб.

Общий итог: 160.000 руб. (если бы не разорительная связь, уложились бы в 95 тысяч!)

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