День семьи, любви и верности: Друзья показали трогательный снимок Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева с шампанским

О состоянии Анастасии Заворотнюк по-прежнему нет новостей. Впрочем, даже редкие крупицы информации о здоровье звезды сериала "Моя прекрасная няня" внушают оптимизм. Все чаще старшая наследница актрисы Анна стала появляться в блоге, размещая фото из роскошного особняка мамы в подмосковном Крекшино. А некоторое время назад в аккаунте, который ведут друзья семьи, появилось свежее фото знаменитости с третьим мужем Петром Чернышевым.

"Друзья, сегодня в нашей стране отмечается прекрасный и очень правильный праздник - День семьи, любви и верности. Мы от всей души поздравляем Настю и Петра! И желаем бесконечно много любви. Потому что любовь, поддержка и вера - это главное, что дает силу в тех нежданных и непредотвратимых ситуациях, когда рушится все привычное, и так важно чувствовать опору. Мы желаем им преодолеть все трудности и точно знаем, что вместе, рядом, вдвоем они обязательно со всем справятся. Да будет так!", - гласит подпись к трогательной фотографии.

В кадре счастливые и красивые Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев позируют на фоне шампанского. Актриса в вечернем платье нежно положила руки на плечо супругу. В свою очередь, фигурист обнимает любимую женщину за талию

podderzhka_azavorotnyuk Мы от всей души поздравляем Настю и Петра!

Под постом отметилась старшая дочка "прекрасной няни" Анна. "С праздником", - написала наследница.

В свою очередь поклонники, как водится, стали оставлять в адрес Заворотнюк пожелания здоровья и обращения к Богу с просьбой об исцелении артистки. "Пусть Господь всегда будет рядом! Здоровья, любить и быть любимыми!", "С праздником! Анастасии Юрьевне скоройшего исцеления!", "С праздником! Скорейшего выздоровления", "Передайте им нашу поддержку!", "Укрепи вас Господь молитвами благоверных князей Петра и Февронии!", "Поздравляю Вас, Анастасия и Петр! Любовь семьи творит чудеса, главное в нее верить", "Анастасия, выздоравливайте", - пишут фолловеры.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностирован рак головного мозга. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. Родственники слухи подтвердили в октябре. В середине мая 2020 года диагноз Заворотнюк на всю страну объявил директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров. На совещании по вопросам развития генетических технологий он доложил президенту Владимиру Путину, что у актрисы глиобластома. Академик заявил, что в ее лечении могут использоваться новые технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. Макаров подчеркнул, что родственники "прекрасной няни" передали ученым раковые клетки, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают. Он также отметил, что в настоящее время у Заворотнюк наметилась ремиссия.