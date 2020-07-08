2020-07-08T21:21:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Столовая, свадьба, ночной клуб: составлен рейтинг самых опасных для заражения коронавирусом мест

Сходить за покупками в супермаркет, оказывается, менее рискованно, чем на детскую площадку
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Поделиться:
Увы, но тяга к высокому сейчас тоже может быть связана с вероятностью встретить там ковидУвы, но тяга к высокому сейчас тоже может быть связана с вероятностью встретить там ковидФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Министерство здравоохранения Израиля провело подробное исследование общественных мест и выяснило, где можно заразиться коронавирусом, а также насколько высоким является риск. По данным издания «Вести Израиля», исследователи решили пойти за логикой повседневных дел людей и оценить степень вероятности инфицирования SARS-CoV-2 в условиях, когда ограничительные меры сняты. Лидер рейтинга коронавирусной угрозы оказался «темной лошадкой».

Места и занятия с низким риском заражения коронавирусом

Категория №1

Самый низкий риск, конечно, у себя дома или на открытом воздухе. Поэтому вы хорошо защищены, если еду вам доставляет посыльный или когда занимаетесь спортом на открытом воздухе.

Категория №2

Дальше идут такие активности, как детские игры, использование своего туалета, заправка машины, кемпинг, посещение музея. Тут все вполне безопасно.

Категория № 3

Выше риск заразиться, если вы идете в гости в другую семью, идете к врачу, едите где-то вне дома, делаете покупки в супермаркете, отдыхаете на пляже, ходите по оживленной улице.

Места и занятия со средним риском заражения коронавирусом

Категория № 4

Если вы купаетесь в общественном бассейне, гуляете по торговому центру, заходите в общественный туалет, вышли на пикник на природе или поселились в гостинице, - то риск заболеть COVID-19 возрастает.

Категория № 5

Еще на шаг ближе к вирусу человек становится, если идет в кинотеатр, казино, на работу в офис, в парикмахерскую, а для детей вероятность инфицирования повышается в школе или летнем лагере и во время спортивных игр на площадке.

Категория № 6

Перелеты, еда в ресторане, автобусы и поезда, тренировки в спортзале, боулинг, игра в баскетбол, визит к пожилому человеку, - все эти занятия не всегда позволяют сохранить достаточную дистанцию, а значит и возможность передать и получить инфекцию выше.

Места и занятия с наивысшей опасностью заразиться коронавирусом

Категория № 7

По мнению Минздрава Израиля, достаточно опасно с точки зрения потенциального заражения коронавирусом прийти на свадьбу, да еще без маски и при этом – обнять там кого-нибудь. В эту же категорию риска добавляются общественные столовые и детские площадки.

Категория № 8

Увы, но тяга к высокому сейчас тоже может быть связана с вероятностью встретить там ковид. Театры и концертные залы, синагоги, церкви и мечети оказали в списке израильских медиков в топе красной зоны, то есть, с высокой угрозой инфицирования. Сюда же добавляют и посещение паба, вечеринки внутри помещения, так что, друзей стоит поберечь.

Наиболее опасное место для заражения коронавирусом

Категория № 9

И самым опасным местом для заражения коронавирусом назван – ночной клуб.

Составлен рейтинг самых опасных для заражения коронавирусом мест Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Составлен рейтинг самых опасных для заражения коронавирусом местФото: Наиль ВАЛИУЛИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько коронавирус живет на предметах: поручнях в метро, мобильных, одежде

Мы разбирались, сколько коронавирус живет на разных предметах и как обезопасить себя (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Скоро взлетят продажи антидепрессантов»: профессор Сеченовки рассказал о последствиях пандемии для людей, работающих без выходных
Кардиолог пояснил, как сказываются на сердце, сосудах и психике трудовые перегрузки в сочетании с изоляцией и тревогой из-за коронавируса [часть 2]
Что происходит с психикой и здоровьем тех, кто в пандемию коронавируса работает на износ
В то время, как одни лишились рабочих мест или не знали, куда себя деть на изоляции, другие вкалывали за троих, вытягивали свои компании и надрывались, перейдя на дистанционку [часть 1]
Новости 24
Британцев призвали похудеть к зиме перед второй волной коронавируса
Мурашко рассказал о последствиях коронавируса у россиян
Трамп угрожает сократить финансирование школ, где отказываются открываться из-за коронавируса
Матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020: главный тренер "Спартака" Тедеско был удален
Глава Минздрава рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом
Мурашко: Вакцинация от коронавируса будет добровольной
В России разрабатывают 17 перспективных вакцин от коронавируса
С точностью до 92 процентов: В ОАЭ начали использовать собак для выявления коронавируса
"Если пообещал, то уходи": На сайте Зеленского появилась петиция об отставке
Почему со "Спартаком" не сыграют лидеры "Локомотива" Баринов и Гилерме, объяснили в команде
Уже больше 3 миллионов зараженных: Помпео назвал США "мировым лидером" в борьбе с коронавирусом
Матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020: братья Миранчуки начнут игру у "Локо" с первых минут
Матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020: в стартовом составе у хозяев в атаке оказались Понсе и Ларссон
В Минздраве оценили вероятность заражения коронавирусом во время купания
Актеры театра и кино прочитают рассказы Чехова в прямом эфире "Одноклассников"
В России инфляция в июне замедлилась до 0,2 процентов
ВОЗ: В Африке от коронавируса умерло больше людей, чем во время вспышки Эболы
ГИБДД: В перспективе максимальная допустимая скорость на дорогах увеличится до 150 км/ч
Помпео призвал наказать Россию и Китай за вето в Совбезе ООН
В Подмосковье с 25 июля откроются кафе и рестораны
Болсонару принимает «лекарство Трампа» от коронавируса, хотя гидроксихлорохин признали неэффективным
В Москве повторно задержали издателя "Медиазоны" Петра Верзилова
В Нидерландах полиция обнаружила самодельную тюрьму с камерой пыток
В Росздравнадзоре не нашли связи между пожарами в больницах и неполадками в аппаратах ИВЛ
Минздрав одобрил третий препарат от Covid-19 - "Коронавир"