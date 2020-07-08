Столовая, свадьба, ночной клуб: составлен рейтинг самых опасных для заражения коронавирусом мест

Министерство здравоохранения Израиля провело подробное исследование общественных мест и выяснило, где можно заразиться коронавирусом, а также насколько высоким является риск. По данным издания «Вести Израиля», исследователи решили пойти за логикой повседневных дел людей и оценить степень вероятности инфицирования SARS-CoV-2 в условиях, когда ограничительные меры сняты. Лидер рейтинга коронавирусной угрозы оказался «темной лошадкой».

Места и занятия с низким риском заражения коронавирусом

Категория №1

Самый низкий риск, конечно, у себя дома или на открытом воздухе. Поэтому вы хорошо защищены, если еду вам доставляет посыльный или когда занимаетесь спортом на открытом воздухе.

Категория №2

Дальше идут такие активности, как детские игры, использование своего туалета, заправка машины, кемпинг, посещение музея. Тут все вполне безопасно.

Категория № 3

Выше риск заразиться, если вы идете в гости в другую семью, идете к врачу, едите где-то вне дома, делаете покупки в супермаркете, отдыхаете на пляже, ходите по оживленной улице.

Места и занятия со средним риском заражения коронавирусом

Категория № 4

Если вы купаетесь в общественном бассейне, гуляете по торговому центру, заходите в общественный туалет, вышли на пикник на природе или поселились в гостинице, - то риск заболеть COVID-19 возрастает.

Категория № 5

Еще на шаг ближе к вирусу человек становится, если идет в кинотеатр, казино, на работу в офис, в парикмахерскую, а для детей вероятность инфицирования повышается в школе или летнем лагере и во время спортивных игр на площадке.

Категория № 6

Перелеты, еда в ресторане, автобусы и поезда, тренировки в спортзале, боулинг, игра в баскетбол, визит к пожилому человеку, - все эти занятия не всегда позволяют сохранить достаточную дистанцию, а значит и возможность передать и получить инфекцию выше.

Места и занятия с наивысшей опасностью заразиться коронавирусом

Категория № 7

По мнению Минздрава Израиля, достаточно опасно с точки зрения потенциального заражения коронавирусом прийти на свадьбу, да еще без маски и при этом – обнять там кого-нибудь. В эту же категорию риска добавляются общественные столовые и детские площадки.

Категория № 8

Увы, но тяга к высокому сейчас тоже может быть связана с вероятностью встретить там ковид. Театры и концертные залы, синагоги, церкви и мечети оказали в списке израильских медиков в топе красной зоны, то есть, с высокой угрозой инфицирования. Сюда же добавляют и посещение паба, вечеринки внутри помещения, так что, друзей стоит поберечь.

Наиболее опасное место для заражения коронавирусом

Категория № 9

И самым опасным местом для заражения коронавирусом назван – ночной клуб.

Составлен рейтинг самых опасных для заражения коронавирусом местФото: Наиль ВАЛИУЛИН

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