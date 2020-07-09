«Дома по 50 миллионов, ипотека на 20 лет»: как Безруков, Варнава, Лазарев и Пелагея влезли в долги

На днях Сергей Безруков признался, что он ипотечник. «Впереди еще 20 лет ипотеки. С появлением Степы пришлось расширятся», - рассказал поклонников Безруков накануне переезда в новую квартиру. Актер с супругой Анной, дочкой и сыном справляет новоселье, и как многие соотечественники будет платить ипотеку за новое жилье, где два года делал ремонт.

Квартиру Безруков с женой выбрали в престижном районе, неподалеку от школы, куда через три года планируют отдавать дочь Машу. Оказалось, что не только у Сергея Безрукова ипотека. Многие наши артисты приобретали жилье в кредит. Когда Екатерина Варнава оформила ипотеку, то пошутила: мол, нормально поем теперь через 20 лет. Так уж вышло, что почему-то артисты чаще всего оформляют ипотечные кредиты на этот срок. Звезда живет на съемной квартире, а свою ремонтирует – купила новостройку. Катя купила недвижимость стоимостью 34 млн. руб. Квартира у Варнавы не в центре, такие шикарные и просторные хоромы в престижных районах стоят в два раза дороже.

Квартира у Варнавы не в центреФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Павел Прилучный однажды уже погашал ипотеку, а потом взял еще одну, чтобы купить шикарный загородный дом в элитном поселке «Трувиль» в ближайшем Подмосковье. За солью артист может сходить к коллеге Яглычу или Банщиковой. Домики здесь стандартные – средняя цена 50 млн. руб. После развода дом остался Павлу – сюда он привозит детей в выходные от съемок дни, а квартира на «Речном вокзале» его экс-супруге.

Павел Прилучный однажды уже погашал ипотеку, а потом взял еще одну, чтобы купить шикарный загородный дом в элитном поселкеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Иван Телегин и Пелагея свой дом брали в ипотеку – стоит особнячок немногим больше 50 млн. руб. Делить ипотечный дом будут в суде, как «совместно нажитое имущество». Когда недвижимость только приобрели – предстоял затяжной ремонт, так как была готова «коробка и стены». Пелагея вложила немалые средства в бесконечные ремонтные работы.

Иван Телегин и Пелагея свой дом брали в ипотекуФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Певица Анна Седокова пока живет с двумя детьми и гражданским мужем в съемной квартире. А в ее двух просторных квартирах идет ремонт. Седокова недавно похвасталась, что начала погашать не только ежемесячные взносы, но и делать досрочные платежи по ипотеке.

Седокова выплачивает ипотеку вот за это жилье, а ее жених Янис Тимма участвует финансово в решении бытовых вопросовФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Артист Александр Незлобин купил в прошлом году для семьи квартиру на Партриарших за 33 млн. руб, теперь, как большинство коллег по кредиту, надеется выплатить пораньше даты обозначенный как «конец кредитного» периода в ипотечном договоре. Говорит, что делать досрочные погашения помогают корпоративы: провел «заказник» - провел платеж.

И у звезды эстрады «первого эшелона» Сергея Лазарева ипотека! Новый дом он взял в кредит: двадцать соток, четыреста квадратных метров. Певец не стал скрывать, мол это миф, что звезды «гребут деньги лопатой». Расходы у них тоже большие, так Лазарев тратит на семью в месяц почти миллион рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В долгах как в шелках: Волочкова должна государству 350 000 рублей, Боня - 230 000, а Тимати - 160 000

"Комсомолка" выяснила, кто из знаменитостей забыл оплатить "письма счастья" от налоговой (подробности)