Леонид Федун: «При Газизове «Уфа» при минимальных бюджетах добивалась успеха. Это то, что нам нужно»

Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча с «Локомотивом» (1:1) заявил журналистам, что новым гендиректором клуба станет Шамиль Газизов. Предыдущий топ-менеджер красно-белых Томас Цорн был уволен после поражения от «Тамбова».

Ранее Шамиль Газизов успешно руководил ФК «Уфа». «При Газизове «Уфа» при минимальных бюджетах добивалась успеха и вела грамотную селекционную работу. Это то что нам нужно. Потому что после девальвации рубля и коронавируса «Спартак» потеряет 15-20 процентов бюджета», - объяснил свой выбор Леонид Федун.

«А кто сейчас не в стесненных обстоятельствах, кроме одного клуба?», - добавил миллиардер, очевидно намекая на «Зенит».

Шамиль Газизов имеет свой бизнес в Башкирии. А свой первый опыт как управляющий в спорте он получил в мини-футболе, создав свою команду. Широкую известность в футболе Газизов получил, как руководитель ФК «Уфа». У клуба действительно очень скромные возможности. В 2019 году «Уфа» потратил 1,291 млрд рублей (это третий с конца показатель РПЛ), а сейчас идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ. Для сравнения «Спартак», расположившийся сейчас на 7-м месте, потратил в пять с лишним раз больше - 6,9 млрд.

«Уфа» грамотно распоряжается своими ресурсами, а Газизов умеет выбирать тренеров. В клубе работали Виктор Гончаренко (ныне – ЦСКА) и Сергей Семак (сейчас – «Зенит»). В настоящий момент команду возглавляет Вадим Евсеев. И сразу же пошли слухи, что экс-защитник сборной России и победитель Уэльса вернется в «Спартак» уже в качестве тренера.

Но есть одно обстоятельство, которое может помешать Шамилю Газизову официально стать гендиректором «Спартака». В данный момент он в документах числится как соучредитель «Уфы». И если уже сейчас возглавит другой клуб6 то может возникнуть конфликт интересов.

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