Безликое дерби: «Спартак» снова не смог обыграть московскую команду

Чемпион Российской Премьер-Лиги известен, гонка за обновлённый трофей закончена, но любое дерби обязано привлекать внимание публики.

Не сказать, что у «Спартака» и «Локомотива» проблемы, скорее, весёлые будни. «Спартак» Тедеско впервые вышел на поле без пристального внимания Томаса Цорна, человека, который этому «Спартаку» попытался дать лицо. Получилось плохо, жонглёр Тедеско остался без концертмейстера. Впрочем, скорее всего, не на долго он на нашем манеже. Совет директоров «Спартака» - это самая безжалостная русская рулетка.

«Локо» подходит к поединку с красно-белыми без потрясений, скорее, с отходником. Уход великого Палыча никаких минусов, кроме недовольства трибун, «железнодорожникам» в итоге не принёс. Николич, правда, тоже не успел самостоятельно нарисовать лицо «Локомотиву». Вот и получается - дерби безликих московских команд. Безликих в данном случает не означает плохих. У «Локо» явно строится новая команда, у «Спартака», - наверное, утверждается старая.

Кто станет гендиром красно-белых? - главный вопрос на «Открытии арене». К слову, на фанатской трибуне «Спартака» красовался баннер: «Красно-белая Уфа». Намёк на Шамиля Газизова?

Если и говорить о проблемах обоих клубов, то оглядываясь на поле: у «Спартака» отсутствовали Кутепов и Жиго, место которых уже вторую игру подряд занимают Маслов и Гапонов. «Локомотиву» не смогли помочь Гилерме, Крыховяк и Баринов, зато шанс проявить себя в дерби выпал у Коченкова, Магкеева и Куликова.

В первом тайме игра была сырой как погода в Москве. По-настоящему острый момент случился на 30-ой минуте, когда Бакаев после толкучки игроков совершил проход из фланга в центр, убрал защитника - всё филигранно, - а завершающее действие убил Коченков.

«Спартак» всё-таки сообразил гол. До навеса Лукаса Айртона первым дотянулся Понсе, который мягко положил мяч в угол ворот «Локо» - 1:0.

Ответ «железнодорожников» не заставил себя ждать: мелкий фол в штрафной «Спартака» и пенальти, реализованный Алексеем Миранчуком. А главное, удаление Доменико Тедеско за излишнюю эмоциональность - у немца перебор жёлтых.

Впрочем, немецкий специалист не стал жаловаться на свою красную, но был очень недоволен судейством в адрес команды:

«Я уважаю работу судей, пусть они уважают нашу. У нас сегодня играли молодые ребята и в который раз против «Спартака» принимаются неоднозначные решения. Нас просто убивают. Пенальти оспаривать не буду, но Умяров против Марио сыграл чисто. У нас молодые ребята, если они не умеют играть в корпус, это сразу фол? Это не первый и не второй раз такое. Пока что ничего не меняется.

Ребята подавленные сидят в раздевалке. Они считают, что сыграли не на ничью с командой, которая борется за Лигу Чемпионов», - сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Во второй половине игры «Спартак» провёл несколько резких и опасных контратак, - то, чего и ждут от нынешней команды Тедеско. Но работало слабо. Похоже, что теперь любая команда РПЛ знает, как играть против этого «Спартака».

У «Локомотива» явно не хватило центра поля. До Миранчуков мяч доходил мало, поэтому ничего толкового красно-зелёные также создать не сумели. Удары издали, не более.

«Знали, что «Спартак» будет стараться атаковать. Во втором тайме мы больше контролировали матч, надеялись, что «Спартак» устанет. По моему мнению, сегодня мы были ближе к победе. Нужно учитывать, что у нас не хватало целой серии игроков, поэтому не удалось забить второй гол», - прокомментировал игру главный тренер «Локомотива» Марко Николич.

Несмотря на то, что кто-то был ближе к победе, по итогу - безликая игра двух безликих на данный момент команд.

Перед игрой «Спартака» с ЦСКА отмечалось, что дерби - это отличная возможность переломить неудачи «армейцев». В случае с этими командами, похоже, одного матча мало. «Локомотив» только встал на рельсы, а «Спартаку» всё же стоит определиться, на какие рельсы вставать. Тедеско ушёл пока лишь на один матч. Бакаев - и это дерби это показало - в полном порядке. Баду и Романьоли можно продать, а лицо - приобрести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Леонид Федун: «При Газизове «Уфа» при минимальных бюджетах добивалась успеха. Это то, что нам нужно»

Владелец «Спартака» назначил нового гендиректора. Но есть конфликт интересов - тот является соучредителем другого клуба (подробности)