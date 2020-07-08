«Илюхин дом поехал, поехал Илюхин дом!»: в Рузе прорывом дамбы затопило улицы
В подмосковной Рузе вечером 8 июля местные власти объявили режим ЧС. Причина — рекордное число осадков, которые принес грозовой фронт.
— В ночь с 7 на 8 июля создалась опасная ситуация на дамбе у хлебозавода, возникла угроза разлива реки Городянка и затопления частного жилого сектора. С 6 утра были брошены все имеющиеся силы на перекачку воды и укрепление дамбы песко-гравийной смесью в мешках. Жители частного сектора оповещены и эвакуированы, — сообщил глава Рузского городского округа Московской области Николаи Пархоменко.
В подмосковной Рузе река смыла несколько домов.В подмосковной Рузе прорвало дамбу. Река Городянка напрочь смыла несколько домов. Ещё 29 домов подтоплены, а 52 человека эвакуированы. В городе объявлен режим ЧС
Поток воды размыл дорогу.Фото: социальные сети
Местные жители в соцсетях предполагают, что был произведен сброс воды на гидроузле реки Озерна. Однако власти опровергают: причиной потопа называют прорыв дамбы.
— Вода устремилась по руслу Городянки в реку Рузу. В первые же минуты был смыт частный дом №9 по улице Красноармейской. Люди не пострадали. Чтобы избежать других последствий, отключено газоснабжение и электроснабжение на части улиц, — добавил глава Пархоменко.
Причиной потопа власти называют прорыв дамбы.Фото: социальные сети
По данным местных властей, эвакуированы более 50 человек. Дежурят все экстренные службы, а на месте развернули два штаба, которые занимаются ликвидацией прорыва дамбы. Прогнозы давать не берутся: возможен второй удар потока воды.
По данным МЧС, прорыв дамбы случился в 21:30. Фото: МЧС
Потоки воды и грязи подтопили 29 домов.Фото: социальные сети
В ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что прорыв случился в 21:30 8 июля. Неподалеку от населенного пункта строили обводной канал, куда должны были пустить воду. На время стройки возвели техническую насыпь. Она и не выдержала и поток устремился через жилой сектор в реку Руза.
ВАЖНО
Если вы находитесь в эпицентре затопления в Рузе и вам угрожает опасность, звоните 112 или (49627)5-05-05. Власти сообщили, что уже подготовили места в пансионате «Бабаево».
Дороги Рузы скрылись под водой.Фото: социальные сети
В подмосковной Рузе в наводнении смыло целый дом.
ИСТОЧНИК KP.RU