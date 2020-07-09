СКР: Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан за организацию убийств

Следственный комитет задержал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По данным следствия, чиновник является организатором покушения и убийства ряда предпринимателей. Возбуждено уголовное дело.

Фургал, считают правоохранители, в 2004-2005 годах имел отношение к организованной преступной группе, которая действовала на территории Хабаровского края и Амурской области. В то время преступники участвовали в особо тяжких преступлениях против предпринимателей.

Фото с места задержания. СКР

- В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение. Следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России, - уточняется в сообщении Следственного комитета.

Ранее по этому делу были задержаны и арестованы четверо активных членов ОПГ. Им обвинения уже предъявлены.