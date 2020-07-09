Что известно о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала: главное
Сегодня утром (по местному времени) прямо на своем рабочем месте был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. В данный момент известно, что:
- Дело против чиновника возбудили и расследуют в Главном следственном управлении СК РФ. Фургала обвиняют ни много, ни мало в организации заказных убийств бизнесменов в 2004 - 2005 годах. “КП” известно, как минимум, о двух жертвах.
- По данным источников, одна из возможных жертв Сергея Фургала - предприниматель Роман Сандалов. Он привозил сырье на предприятие Фургала. Возникли проблемы с оплатой. В 2004 был расстрелян из ружья “Сайга”. Через 4 года исполнитель убийства Фурманов сам пришел в полицию и во всем сознался. При обыске у Фурманова были найдены и изъяты патроны, аналогичные тем, которыми убили Сандалов.
- Официально СК сообщает, что Фургала проверяют также на причастность к особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области.
- В местных СМИ края предположили, что арест Фергала – это продолжение уголовного дела против его бывшего бизнес-партнера Николая Мистрюкова, который был арестован еще в ноябре прошлого года. Приговор Мистрюкову еще не вынесен, его обвиняют по статье 105 УК РФ “Убийство”. Кстати, на момент ареста Мистрюков владел крупным совместным бизнесом в супругой губернатора Ларисой Стародубовой.
- Четверо его подельников, членов ОПГ, тоже уже задержаны.
- Оперативным сопровождениям задержания Фургала занималось ФСБ.
- Серегея Фургала проверят на причастность к другим преступлениям, совершенным в хабаровском и Приморских краях и Амурской области.
- Фургала везут в Москву спецбортом. Без наручников, но в защитной маске.
Фургала доставляют в Москву.
- В Москве Сергею Фургалу будет предъявлено обвинение и назначена мера пресечения. Рассчитывать на домашний арест или любую другую меру по такой особо тяжкой статье экс-губернатору не стоит.
- Правозащитники предполагают, что Фургала поместят либо в СИЗО “Лефортово”, где уже ждали приговора его коллеги экс-губернаторы, обвиненные в тяжких статьях Гайзер (Республика Коми), Маркелов (республика Марий-Эл), Былых (Белгородская область) и другие.
- Сергей Фургал исполнял обязанности губернатора Хабаровского края с сентября 2018 года. Член партии ЛДПР. Бывший депутат Госдумы нескольких созывов (вплоть до 2018 года).
- В пресс-службе губернатора Хабаровского края сообщили, что ВРИО назначит президент (Фургал перед арестом не успел подписать никаких бумаг о передаче дел). И уже высказали предположение, что выборы состоятся в 2021 году, в единый день голосования.
- ВРИО губернатора Хабаровского края пока не назначен.
- Сергею Фургалу 50 лет. Женат, трое детей.
Видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала показало следствие.
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Владимир ВОРСОБИН
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