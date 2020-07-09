Видео отправки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москву опубликовал СК

В ближайшее время сотрудники Следственного комитета России доставят губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Главное управления по расследованию особо важных дел, которое находится в Москве. Главу региона задержали на выходе из дома и сразу повезли в аэропорт. Уже в столичном управлении продолжится расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы убийц предпринимателей.

- С учетом собранных доказательств, в отношении Сергея Фургал возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Он подозревается в организации и совершении ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России, - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Как стало известно "Комсомолке" возбуждение уголовного дела в отношении Фургала стало результатом длительной работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет. Эта работа Хабаровском крае проводилась в рамках декриминализации обстановки на территории Дальнего Востока, связанной с противодействием организованным преступным группам.

- По делу кроме Фургала ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений. В ближайшее время в Москве с Фургалом будут проведены следственные действия, ему будет предъявлено обвинение. Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста, - отметила Петренко.

Уже известны имена двух предпринимателей, которые имели неосторожность поспорить с Фургалом и погибли. Убитый Олег Булатов был его партнером по бизнесу, а с Евгением Зорей он судился за арендуемое помещение в Хабаровске. Есть еще одно любопытное совпадение: убийцы и жертвы были членами регионального отделения ЛДПР.

Кстати, один из бизнес-партнеров и подельников Фургала Николай Мистрюков был задержан по подозрению в двух убийствах еще в конце прошлого года. Он находится под следствием в московском СИЗО Лефортово. Похоже, что для бывших партнеров по бизнесу Фургала и Мистрюкова готовят очную ставку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789538" frameborder="0"></iframe> Фургала доставляют в Москву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биография Сергея Фургала: главное, что известно о задержанном губернаторе Хабаровского края

Девятого июля 2020 года СК задержал Сергея Фургала - приводим биографию губернатора Хабаровского края (подробности)

Дело о покушении на убийство, по которому задержали губернатора Сергея Фургала: что о нем известно

Задержание губернатора Хабаровского края может быть связано с бизнесом из конца девяностых (подробности)