2020-07-09T11:56:24+03:00
Общество

Региональные программы развития жилищного строительства субсидируют на федеральном уровне

Отбор проектов проводится по программе «Стимул» Минстроя России
Анна ГЛАДКИХ
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Программа "Стимул" - это реальная поддержка рынка жилой недвижимости.Программа "Стимул" - это реальная поддержка рынка жилой недвижимости.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Министерство строительства и ЖКХ России анонсировало переход к практической реализации Программы «Стимул», предусматривающей комплекс мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ.

- Мы подготовили изменения в Программу «Стимул», благодаря которым она будет теперь формироваться сразу на четыре последующих года: будут определены проекты жилищного строительства, в рамках которых будет осуществляться строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры для их субсидирования в 2021-2024 годы. Данная мера полностью отвечает запросам регионов, она позволит оценивать потенциал развития жилищного строительства на той или иной территории в долгосрочной перспективе, - отметил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Как сообщает Минстрой РФ, в соответствии с установленными требованиями для участия в отборе регионы формируют перечень проектов жилищного строительства с потенциальным объемом вводимого жилья в рамках таких проектов и предложения по строительству объектов, которые включаются в заявку и предоставляют пакеты документов по каждому заявленному проекту и объекту. После этого их рассмотрит президиум (штаб) по региональному развитию на предмет софинансирования строительных работ.

- «Стимул» – это реальный механизм поддержки рынка жилой недвижимости. Его эффективность особенно очевидно проявилась в нестандартных обстоятельствах, таких, например, которые создала эпидемиологическая ситуация в мире. Увеличение сроков подачи заявок и непосредственно периода строительства отбираемых в этом году объектов – своевременная мера, которая несомненно станет дополнительным импульсом развития жилищного строительства, – подчеркнул руководитель ведомства России Владимир Якушев.

«Стимул» реализуется в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Отбор заявок на участие в реализации проектов будет осуществляться по 24 июля 2020 года по адресу: 127994, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 10, стр.1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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