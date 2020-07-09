Есть две разных профессии – журналист и шпион. И надо определяться, кем ты решил быть

Я не знаю виновен или нет Иван Сафронов: в этом будет разбираться следствие и суд. Меня поразило другое. Известная журналистка Ольга Романова, которая называет себя его учителем, приводит в своей статье тест, который к журналистике никакого отношения не имеет:

"Есть такой старый избитый тест для первокурсников журфака: ты приходишь на интервью с министром обороны, он отлучается в туалет, и тут ты видишь, что у него на столе лежит приказ об объявлении войны завтра. Твои действия?

Если ты журналист, то не может быть никаких иных действий, кроме как сообщить эту общественно значимую информацию людям. Это твой долг. А правда это или неправда - это пусть министр обороны отвечает. Был стол, на нем был приказ".

Во-первых, когда ты приходишь к любому человеку брать интервью, а у него на столе лежат бумаги, ты не имеешь права их читать. А уж тем более использовать, если он сам тебе не позволит. Потому что есть две разных профессии – журналист и шпион. Тут уж надо определяться, кем ты решил быть.

Во-вторых, такой тест на профессионализм отвратителен сам по себе. Опубликованный приказ о войне может стать причиной гибели сотен, а может и тысяч людей. Зато ты в шоколаде, ты крутой. Ты нашел «эксклюзив»! Можете себе представить, что бы сделали с таким «журналистом» во время Великой отечественной войны? Просто расстреляли бы. И совершенно справедливо. Так же справедливо, что журналистов близко не подпускают к месту взятия заложников. Потому что террористы тоже смотрят телевизор, а журналисты оказываются невольными информаторами. Вспомните теракт на мюнхенской олимпиаде. Террористы узнали о планах и подготовке полиции из прямого эфира! Сколько всего, что знает профессиональный журналист, не публикуется только потому, что это может повредить другим людям.

Теперь о Сафронове. Он опубликовал информацию о готовящейся сделке по продаже Су-35 одной ближневосточной стране. Результат – скандал между тремя странами, разрыв контракта и потеря двух миллиардов долларов государственной корпорацией. Разумеется, прежде всего надо выяснить, откуда утечка. Но вопрос и к самому журналисту. Я не знаю, в чем была его мотивация. Один мой коллега возразил: а может, он пацифист? Может, и пацифист. Может, он считает, что лучше бы Египту покупать американские самолеты. А может, рассматривает государственный строй России как своего личного врага. Имеет право. Но тогда пусть не удивляется, что и государство относится к нему как к врагу.

P.S. Кстати, арестовали Сафронова не за статью, а за шпионаж. Так что не кричите о свободе слова. И мне очень жаль студентов, которых готовит такой преподаватель, как Ольга Романова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789125" frameborder="0"></iframe> Задержание Ивана Сафронова.

МЕЖДУ ТЕМ

Какие секреты мог выдать иностранной разведке Иван Сафронов

И почему журналиста пока рано называть «предателем» (подробности)

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Статья о госизмене у нас «резиновая». По ней слишком легко стать шпионом

Маргарита СИМОНЬЯН

Истерику вокруг дела журналиста Ивана Сафронова прекратят только доказательства, что он брал деньги за секреты, уверена главред телеканала RT Маргарита Симоньян (подробности)

КСТАТИ

Как западные СМИ отреагировали на арест Ивана Сафронова: фактические ошибки и поспешные выводы

Военного эксперта подозревают в работе на разведку одной из стран НАТО (подробности)