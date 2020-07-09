“Волонтерство - это состояние души": добровольцы колл-центра “Комсомольской правды” - о работе во время горячей линии “Наше решение - наше будущее”

«Комсомольская правда» совместно с медиахолдингом ВГТРК провели горячую линию, посвященную поправкам в Конституцию. Волонтером мог стать каждый: среди тех, кто трудился на горячей линии, были и 16-летние студенты, и 73-летние пенсионеры. Несмотря на такую разницу в возрасте, они прекрасно находили между собой общий язык. Их сплотило желание помогать и информировать людей.

На протяжении 9 дней работы горячей линии каждый из дежуривших сталкивался с трудностями в работе со звонящими, ведь выслушивать других людей непросто. Для этого на линии также присутствовали психологи из ассоциации психологов-волонтеров и юристы-добровольцы.

На горячей линии дежурили не только волонтеры, но и известные политики, артисты, общественные деятели и писатели. На вопросы читателей отвечали художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков, пианист Денис Мацуев, писатель Захар Прилепин, заместитель председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева, художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков и многие другие.

Волонтеров сплотило желание помогать и информировать людей.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Волонтер—это состояние души», — так отозвалась о деятельности добровольцев председатель ЦИК Элла Памфилова. Она целый час дежурила на линии, отвечая на вопросы людей, а после уделила время и волонтерам. Элла Александровна высоко оценила труд добровольцев, которые старались отвечать на любые звонки.

Мы попросили волонтеров поделиться впечатлениями и рассказать о самых запоминающихся звонках и полученном опыте.

Валерий Эмин, 18 лет

Я работал по графику: получилось всего 40 часов. Для меня это был новый опыт, раньше никогда не работал в колл-центре, но с волонтерством уже имел дело.

Я здесь узнал много новых людей, но больше всего меня, конечно, впечатлили гости, которые приходили дежурить на горячую линию. Было очень интересно слушать их ответы на вопросы граждан и моих коллег.

Я чаще всего принимал звонки от пенсионеров, поступало много вопросов на счет индексации пенсий.

С количеством звонков справляться было нетрудно, так как каждый день мы работали с несколькими волонтерами-диспетчерами, нам помогали юристы и психологи. Могу точно сказать, что приобрел ценный опыт, познакомился с великолепными людьми. Спасибо всем, кто был на протяжении всего времени работы с нами!

Елена Антонова, 54 года. Начинающий волонтёр

О проекте узнала ещё в феврале на сайте Dobro.ru. Записалась. На проекте я познакомилась с великолепными людьми. Энергичные, позитивные, готовые помочь в любую минуту. С удовольствием поучаствую и в других проектах. А главное, что понятие "волонтёр" будет теперь и в Конституции моей страны.

Сергей Адоевцев, 64 года

Сергей АдоевцевФото: Михаил ФРОЛОВ

Мне 64, с 2016 года я волонтер. Мне в жизни приходилось сталкиваться с различными ситуациями, но опыт диспетчера оказался новым. Для меня, как для журналиста, важно общение, знакомство с новыми людьми, их судьбами.

Среди звонивших были и оптимисты, верящие в будущую справедливость. А 80-летняя москвичка Валентина Андреевна Федорова, активная как огонь (недаром живет на ул. Искра) единственное, что попросила - подарить ей экземпляр нового текста Конституции РФ со всеми внесенными поправками. "Буду изучать! Голосовать пойду, конечно, за!" - бодро отчеканила она.

Надежда Шестак , 48 лет, психолог

Волонтер Надежда ШестакФото: Михаил ФРОЛОВ

На линии я волонтерила, как и все, по графику, получилось 5 дней по 4 часа, а один день целых 7 часов. Работаю в проекте #Мывместе волонтером-психологом третий месяц. Безусловно, работа на горячей линии открыла для меня новые стороны проблематики межличностного взаимодействия. Часто задавали вопросы о времени, месте и процедуре голосования. Были и социальные запросы, вопросы об индексации пенсий.

С большим количеством звонков тяжело справляться вначале, через некоторое время становится легче. Иногда запросы были психологически сложными, с неожиданными реакциями обращающихся. Такие звонки могли временно влиять на работоспособность и общую мотивацию.

Проект пришелся на мой День Рождения, мне было особенно приятно получить поздравления от коллег. Я благодарна за возможность приобретения опыта межличностной коммуникации и консультирования в режиме онлайн.

Максим Ломаков, 20 лет

Волонтер Максим ЛомаковФото: Михаил ФРОЛОВ

На линии работал диспетчером и провел 7 смен. Было интересно, воспринял проект как проверку на стрессоустойчивость, улучшение коммуникативных навыков и повышение грамотности речи. Я и раньше занимался волонтерством. Помогаешь людям, чувствуешь себя благородно. Мне особенно запомнился финал проекта, последние его минуты: я будто всю жизнь знал ребят, все их лица для меня стали родными. В этот момент настигли смешанные чувства. Понимаешь что это конец, что наверняка вы больше не встретитесь.

Но мне понравилось работать. Чаще всего звонили пенсионеры. Они все очень милые. Но самыми любимыми звонками лично у меня были обращения от работающих пенсионеров. Мне не привыкать к работе с большим количеством людей, так что для меня это не было трудно, наоборот, я скорее приобрел здесь навык коммуникации и научился беспристрастно мыслить.

Римма Некрасова, 65 лет, блогер

Римма НекрасоваФото: Из личного архива

На горячей линии работала диспетчером. Волонтер с 2016 года. Работала с 6-00 до 10-00. Не могла помочь больше, так как с 25 июня по 1 июля была наблюдателем от Общественной палаты на УИК. Мне позвонили и предложили участвовать в проекте от “Комсомолки”. Я с удовольствием согласилась.

В основном мне поступали звонки от двух категорий граждан— пенсионеры и очень сведущие мужчины с активной жизненной позицией.

Благодаря ранней первой смене, я узнала в какой-то степени, как и чем живёт Дальний Восток, Красноярск, Новосибирск и другие города за Уралом. На обычном волонтерстве ты общаешься с человеком лицом к лицу, и, в принципе, видишь, что это за человек. А здесь, отвечая на звонок, ты не знаешь сначала, кто ждет твоего ответа, приходилось перестраиваться с душевного разговора с одними, на чисто деловой с другими. Это очень хороший опыт.

Ангелина, 17 лет

Я отработала 4 смены по 4 часа, хотела больше, но из-за учебы не получилось. Волонтерством занимаюсь с сентября 2019 года. Пошла на этот проект, так как мне стало интересно поработать в такой сфере и получить опыт работы на горячей линии.

Чаще всего звонили пенсионеры по поводу индексации пенсий. Работа на горячей линии дала мне колоссальный опыт по общению с людьми, я научилась корректно и тактично отвечать на различные вопросы.

Издательский Дом «Комсомольская правда» выражает благодарность участникам проекта «Наше решение — наше будущее» и желает им успеха в дальнейшей волонтерской деятельности.