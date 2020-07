Как из пушки: пингвины выстреливают свои фекалии почти на полтора метра

Не только научным интересом, но и заботой о людях объяснили японские ученые - Хироюки Тадзима (Hiroyuki Tajima) из Университета Кочи (Kochi University) и Фумийя Фудзисава (Fumiya Fujisawa), работающий в Аквариуме Катсурахама (Katsurahama Aquarium), свое желание определить, на какое расстояние пингвины стреляют фекалиями. А они стреляют – в гигиенических целях. Прямо из своих гнезд. Чтобы не гадить в них. Умные птички.

То, что в колониях пингвинов то и дело гремят залпы, давно не секрет для орнитологов и полярников. Но как далеко летят «снаряды»? Никто не знал. А надо было бы – особенно тем служащим, которые ухаживают за пингвинами в зоопарках, океанариумах и аквариумах, но плохо себе представляют, на какое расстояние к ним безопасно подходить с тыла. Чтобы не попасть под обстрел. Уж кто-кто, а Фудзисава знаком с проблемой не понаслышке.

Кстати, антарктические артиллеристы - бомбардиры, как бы выразился Петр Первый, уже привлекали внимание ученых. В свое время физику их стрельбы изучали немецкие и венгерские ученые - Виктор Бенно Мейер-Рохов и Йожеф Галь (Victor Benno Meyer-Rochow of International University Bremen, Germany and the University of Oulu, Finland; and Jozsef Gal of Loránd Eötvös University, Hungary). В 2005 году их исследования были удостоены потешной Шнобелевской премии в области гидродинамики. Лауреаты вычислили давление, которое пингвины создают у себя внутри для того, чтобы произвести выстрел. Но дальность его так и не определили. Пробел и восполнили японцы.

Расчет давления, создаваемого внутри пингвина, за счет которого и будет произведен выстрел.

Объектами исследования Тадзимы и Фудзисавы стали пингвины Гумбольдта (Spheniscus humboldti). Первым делом японцы уточнили давление, создаваемое в «пушке». По их данным, птичка, рост которой не превышает 70 сантиметров, а вес 4 килограммов, накачивает себя примерно до 28 килопаскалей – это примерно треть атмосферы. Человек, создав такое давление, пальнул бы на 3 метра.

Начальная скорость снаряда пингвина – почти 8 километров в час. Если пингвины не взбираются на возвышения, то производят круговой обстрел территории, удаленной на 40 сантиметров. Но как правило, их гнезда находятся на скальных пригорках – на высоте примерно в 2 метра. Оттуда фекалии летят на 134 сантиметра.

"Снаряд", пущенный с возвышения, летит дальше.

Свою научную статью, на которую ссылается Daily Mail, физики разместили на сайте препринтов Корнеллского университета (Cornell University).

КСТАТИ

Броня крепка и танки наши чисты

Странно будет, если японцам не дадут Шнобелевскую премию. Столь же странно, как и то, что ею до сих пор не удостоили нашего соотечественника Александра Семенова – старшего научного сотрудника Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, почетного изобретателя Европы, кандидата технических наук.

Еще 10 лет назад Семенов получил патент на «Споособ удаления отходов жизнедеятельности из изолированного обитаемого отделения военного объекта и устройство для его осуществления». Выражаясь менее канцелярски, изобретатель придумал, как удалять, скажем, из танка, из бронетранспортера, а то и из блиндажа фекалии, произведенные танкистами или иными военнослужащими. В свое время идеи Семенова сильно впечатлили британскую прессу.

Заявка Семенова на патент.

Вряд ли изобретателя вдохновил пример пингвинов, но их метод и его мало, чем отличаются. Суть примерно та же – выстрелить фекалиями подальше от места их производства. Отличие состояло лишь в том, что пингвины пуляли без оболочным «веществом», если так можно выразиться, а российский новатор предлагал размещать его – «вещество» в специальных снарядах подходящего калибра и выстреливать уже ими. Желательно в сторону противника.

Принципиальная схема: под танкистом расположено устройство, помогающее начинять снаряды отходами его жизнедеятельности.

По мнению Семенова – вполне, кстати, здравому, «помимо повреждающих факторов, значение которых в этом случае вторично, можно получить положительный военно-психологический эффект». То есть деморализовать противника, обстреляв его фекалиями.

Награды и признание ждут своих героев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ученые жалуются на пингвинов, которые «портят воздух» веселящим газом

О том, что колонии королевских пингвинов буквально погружены в облака закиси азота или веселящего газа, как еще называют это химическое соединение с формулой N2O, рассказал Бо Элберлинг, профессор кафедры геологических наук и управления природными ресурсами в Университете Копенгагена, который возглавлял группу ученых, изучавших пингвинов на антарктическом острове Южная Георгия. Веселящим газом пингвины пукают. В еще большем объеме его выделяют их, вылетающие из гнезд фекалии, взаимодействуя с почвой. О том, как веселятся при этом ученые и сами пингвины, в нашем материале.