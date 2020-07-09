Снятие ограничений в спорте: спортсменам разрешили выступать, а федерациям - планировать соревнования

В российском спорте наступил новый этап послабления мер по самоизоляции, связанной с пандемией. Министерство спорта РФ выпустило приказ, по которому спортсменам теперь разрешается участвовать в соревнованиях. Правда, им всем перед этим придется пройти тест на коронавирус.

В честности, в документе сказано:

- осуществлять допуск участников всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований при наличии у них отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения мероприятия;

- осуществить планирование международных спортивных мероприятий в установленном Минспортом порядке с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующем регионе РФ, а также методических рекомендациях Роспотребнадзора.

Также этот документ отменяет предыдущие мартовские приказы, по которым все спортивные соревнования на территории РФ были прекращены или перенесены. В то же время Роспотребнадзором были запрещены занятия спортом в общественных местах.

Словом, спортивная жизнь в стране налаживается. Напомним, что первыми возобновили свой чемпионат футболисты РПЛ, которые играют уже с 19 июня. Правда, из-за коронавируса один матч («Краснодар» - «Динамо») был перенесен, а еще два (с участием «Оренбурга») были отменены.

Теперь календари будут верстаться заново. Почти все наши игровые виды спорта решили не доигрывать прерванные чемпионаты и раздали медали. Все они начнут сезон осенью с чистого листа. У футболистов новый сезон стартует уже в августе.

Что касается международных стартов в других странах, то никакой ясности нет. Европа и Америка пока закрыты, а в Испании и вовсе новые ужесточения карантина, связанные со второй волной коронавируса.