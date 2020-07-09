Арест Сергея Фургала: Почему народ прощает любимым политикам «грехи прошлого»

Пока (на день задержания Фургала) неизвестно, как поведет себя Хабаровск после задержания его губернатора.

Тихо примет по принципу «моя хата с краю»?

Поворчит, стрельнет парой митингов и успокоится?

Или начнет «партизанскую» холодную войну против нового назначенца, лелея воспоминания о "замученном народном заступнике" Фургале?

Но как бы там ни было, история эта неоригинальна.

Даже банальна.

Яркий пример - недавний арест красноярского авторитета Анатолия Быкова (он же Толя Бык, он же Челентано). Та же история – популярный в крае политик с темным криминальным прошлым. Быков - чудом сохранившийся харизматик из 90-х. Люди догадывались, конечно, почему многочисленные враги Быкова оказывались на кладбище, но уважали Анатолия Петровича за его неподдельную любовь к краю...

За робингудовскую щедрость к простым людям. И ядовитые для властей слова - демонстративно - за народ.

И сознание этого народа рассудило так:

А кто обошелся без греха в 90-е? Если поднять прошлое всех чиновников, сколько окажутся за решеткой рядом с Петровичем?

Если бы он не убил злодеев, злодеи бы убили его.

Уж лучше добрый бандит в прошлом, чем действующий при власти вор.

Пока неизвестно, как поведет себя Хабаровск после задержания Фургала. Фото: СК РФ/ТАСС

Думаю, прекрасно зная об этом народном всепрощении и генетической тяги к Стеньке Разину, к Емельке Пугачеву, и особенно к бандиту, грабившему кареты казначейства Иосифу Сталину, спецслужбы и власти стараются держать выскочек на крючке.

Благо почти вся российская элита родом из 90-х. И коль ты заработал там свой первый миллион долларов к 2005-му, значит и 5-10 лет тюрьмы тоже.

Об этом региональная элита прекрасно знает и старается Москву всерьез не злить. Это как «отче наш» знает любой губернатор и потому главный человек в среднерусской глубинке - прокурор.

Об этом смутно догадывается и народ. Потому для него арест неугодного политика за воровство выглядит так же убедительно, как обещания чиновниками прекрасного будущего.

Даже если его, опального, обвинят в серийном убийстве и посадят, разбираться, читать показания, вникать в тонкости уголовного дела люди не особо будут.

Не потому что лень. Вся история государства Российского учит - не верь. Даже если Пупкин даст показания – мне заказал убийство Попкин. Даже если Попкин согласится – точно, я. Кто ж поверит, оглянувшись в наше дзержинско-малютовское прошлое...

Люди будут судить по внутреннему камертону.

Лоялисты как всегда поверят власти.

Недовольные скажут: «Съели нашего Фургала».

А как там было на самом деле – будет интересно лишь дотошным любителям политологии, которые сидят в своих башнях из слоновой кости, и чье мнение в народе не то, что не слышат. Люди не очень понимают – о чем они...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/789581" frameborder="0"></iframe> Задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала.Сергея Фургала задержали прямо на рабочем месте. Его заподозрили в организации убийств бизнесменов в 2004 - 2005 годах

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