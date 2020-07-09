В Москве скончался от коронавируса знаменитый джазовый пианист и друг Андрея Кончаловского

82-летний композитор имел подтверждённый диагноз Covid-19 Фото: www.youtube.com

Николай Капустин скончался в своей квартире на северо-западе Москвы еще 2 июля, но об этом стало известно только сейчас. Композитору было 82 года. Предварительной причиной смерти Николая Гиршевича стал Covid-19, ранее пробы подтвердили наличие вируса в его крови.

— 2 июля в 22.39 был зафиксирован факт смерти 82-летнего мужчины. При жизни он болел подтвержденным диагнозом "Коронавирус", с умершим находился родственник, который сообщил о смерти, — сообщил источник kp.ru

Николай Капустин вошёл в историю как выдающийся композитор и пианист, он стал автором более 160 произведений, среди которых концерты для фортепиано, скрипки, виолончели, струнного квартета, сольных выступлений на клавишных, а также произведения для ансамблей. Часть его работ увидели были записаны и увидели свет на легендарных лейблах, таких как отечественная "Мелодия" и японский "Triton". А его произведения исполняли звёзды мировой сцены, среди них виртуозные пианисты: Марк-Андре Амлен, Стивен Осборн, Людмил Ангелов, Масахиро Каваками, Николай Петров и Вадим Руденко, виолончелисты: Эккарт Рунге и Энрико Диндо, и известные ансамбли Ahn Trio, Trio Arbós, Artemis Quartet и The New Russian Quartet.

Николай Капустин объединил в своих произведениях академическое и джазовое музыкальное звучание. Часть сочинений Николая Гиршевича так и не увидела свет, но была бережно сохранена его сыном Антоном Капустиным, который вопреки ожиданиям не пошёл по стопам отца, а стал физиком-теоретиком. В США он приобрел специальность по теоретической физике и квантовой теории поля и стал профессором Калифорнийского технологического института.

Его отца, Николая Капустина всегда окружали талантливые люди, они сопровождали его с начала творческого пути композитора и музыканта. Ещё во время обучения в Московском училище он подружился с будущим актёром и режиссёром театра и кино Андреем Кончаловским. Николай и Андрей вместе проводили много времени и вскоре стали близкими друзьями. В тот период Николай не мог себе позволить приличное жильё и ютился в общежитии, отец Андрея, драматург Сергей Михалков, принял решение помочь другу сына и пригласил молодого студента жить в их доме. Этот шаг стал для Капустина очень важным.

Именно в этом доме будущий музыкант познакомился с джазовой музыкой. Николай Гиршевич часто вспоминал, как по ночам они настраивали радиоприёмник на "Голос Америки" и завороженно слушали Луи Армстронга, Гленна Миллера, Бенни Гудмана и Нэта Кинг Коула и других мэтров того времени.

За несколько лет Николай стал чувствовать себя приёмным сыном, и к нему относились там с такой же теплотой. В стенах этого же дома Капустин познакомился с выдающейся фигурой в мире советской музыки Олегом Лундстремом - джазменом, композитором и дирижёром, который долгое время был руководителем Государственного камерного оркестра джазовой музыки.