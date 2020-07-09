Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала привезли в Москву на допрос без наручников, но в защитной маске
Спецборт с задержанным накануне губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом приземлился в столице в 12:30. Губернатора без наручников, но в защитной маске, сопровождают сотрудники ГУ СК РФ и ФСБ.
Фургала доставляют в Москву.
- Сергей Фургал не первый за последние годы арестованный губернатор. Так что можно предположить, что будет. - Говорит экс-ответсек Общественной наблюдательной комиссии Москвы, правозащитник Иван Мельников. - Сразу после приземления его повезут в здание Главного следственного управления СК РФ на Технический переулок. Там пройдет допрос и процедура предъявления обвинения. Сегодня, ну или крайний срок завтра утром губернатор предстанет перед судом по избранию меры пресечения. Как правило дела задержанных ГСУ СК рассматривает Басманный суд Москвы. И в случае, если будет выбран арест, то Фургала определят в один из следственных изоляторов Москвы.
Скорее всего это будет СИЗО №1 “Лефортово” либо блок “Матросской тишины”, так называемый “Кремлевский централ”.
Сергея Фургала привезли в Москву на допрос в автозаке.Фото: ТАСС
- Карантин для всех вновьприбывших в СИЗО - обязательная процедура, даже не в период эпидемии. Так что, если губернатор попадет в СИЗО, то следующие две недели проведет в “одиночке”. Потом только его переведут в основную камеру, где он будет дожидаться решения суда. Если Сергей Фургал пожалуется на условия содержания, то члены ОНК смогут пообщаться с ним в кабинете для краткосрочных свиданий. Все общение сейчас в период пандемии происходит только так.
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