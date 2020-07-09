2020-07-09T14:38:08+03:00
Экономика

Деньги в руки: Газпромбанк запустил дистанционные кредиты наличными

Еще несколько лет назад сложно было представить, что кредиты наличными можно получить не выходя из дома. Сегодня такую услугу начал предоставлять Газпромбанк
Юрий ШАМИН
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Газпромбанк ввел для удобства клиентов удаленное оформление кредитов.Газпромбанк ввел для удобства клиентов удаленное оформление кредитов.Фото: ТАСС
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Банк объявил о возможности оформить кредит наличными по ставке от 7,2 % годовых полностью дистанционно, без посещения отделения, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «КП». Для получения наличных достаточно оформить заявку на сайте, отправить документы по ссылке и дождаться от банка положительного решения. На следующий рабочий день курьер в маске и перчатках приедет и отдаст клиенту банковскую карту с одобренной суммой кредита.

Коронавирус и самоизоляция сильно повлияли на банковский сектор и сделали онлайн-сервисы востребованными как никогда. Клиенты банков стали чаще пользоваться мобильными приложениями и возможностями дистанционных сервисов. По словам первого вице-президента, члена правления Газпромбанка Алексея Поповича, возможность оформить кредит наличными станет еще одной удобной опцией для всех, кто предпочитает получать банковский сервис не выходя из дома, и будет пользоваться высоким спросом.

Технология выдачи кредита без визита безопасна для здоровья: деньги будут лежать на карте, что особенно важно сейчас, когда коронавирус заставил весь мир по возможности отказаться от наличных. COVID-19 хорошо сохраняется на поверхностях, что превращает бумажные купюры в разносчик опасной заразы. Врачи рекомендуют не использовать купюры, а перейти на бесконтактные способы оплаты.

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