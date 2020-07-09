2020-07-09T15:30:18+03:00
Политика

Дмитрий Песков: Я не знаю, какой сейчас рейтинг у Виктора Януковича...

Пресс-секретарь президента ответил на вопрос «Комсомольской правды» о бывшем лидере Украины
Александр ГАМОВ@gamov1
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Фото: ТАСС
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- 9 июля - 70 лет Виктору Януковичу. Как Кремль сегодня оценивает эту фигуру – как беглого президента, которого пришлось спасать Владимиру Путину, или как политика, чей рейтинг на фоне Порошенко и Зеленского значительно вырос? Есть ли у него перспективы, на взгляд Кремля, на Украине? - такой вопрос корреспондент «Комсомольской правды» задал Дмитрию Пескову во время брифинга в этот четверг.

- В данном случае это бывший президент Украины, который перестал быть президентом Украины в результате переворота, - сказал пресс-секретарь. - Силового переворота, который произошел в этой стране. Вот, наверное, что можно сказать.

К сожалению, я не располагаю информацией о каких-то замерах, рейтингах господина Януковича на Украине, я просто не знаю, меряется ли его рейтинг, и если меряется, то кем. Вот все, что я могу сказать...

Отвечая на вопросы журналистов - поздравит ли Владимир Путин с юбилеем Виктора Януковича, ведь и бывших глав государств Президент России тоже поздравляет, - Песков заметил:

- Вы знаете, я не могу этого исключать, но пока мне неизвестно, что президент звонил Януковичу. Но поскольку он не является действующим президентом, то даже если такой звонок состоится, мы не обязательно об этом будем сообщать. Президент ежедневно многих поздравляет с днем рождения...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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