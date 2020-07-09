Глава НАК Кирилл Кабанов: Фургал - первый из губернаторов, обвиненный в организации убийства. Возможно, не последний

Губернатор Хабаровского края был задержан в Хабаровске и этапирован самолетом в Москву. В отношении Сергея Фургала возбудили уголовное дело. 50-летнего главу дальневосточного региона подозревают в том, что он был организатором убийств ряда бизнесменов. А также организатором покушений на убийства.

За комментариями «КП» обратилась к главе Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову.

- После того, как в течении двух лет прогремели дела министра Улюкаева и десятка губернаторов, был некий перерыв, относительное затишье. Фургал — первая ласточка новой волны посадок?

- Фургал — это уже новое течение. Которое пойдет под лозунгом: «Старые правила игры в политике закрыты». Если люди имели криминальное прошлое из 90-х, то тезис про то, что ничего страшного, у многих бывало всякое - он уже не проходят.

- Фургал к таким относится?

- Да. Весь его рост карьеры проходил через покупку и легализацию своих криминальных средств в политике.

- Но два года назад он победил на выборах губернатора.

- Дело в том, что влияние криминала на политику на Дальнем Востока — это особая серьезная проблема. Авторитет проходил в мэры Владивостока. Весь крабовый бизнес региона был поделен между подобными персонажами. А дело Сахалинской группировки? Концентрация людей с мутным прошлым около власти началась там с советских времен. Но уже приходят молодые люди, которые во власти обходятся без криминала прекрасно. Им прежние правила игры не нужны — когда закрывали глаза на прошлое.

- Это первый из череды губернаторов, который обвинен не в коррупции, а в организации убийства?

- Да, это первый случай. Все прежние были связаны со злоупотреблениями, то есть с коррупцией. И вот Дальний Восток дал нам новую тенденцию. Туда направляются крупные инвестиции — а этого нельзя делать при криминале во власти.

- Посадка красноярского авторитета Анатолия Быкова вписывается в эту новую тенденцию?

- Полностью. Два случая в этом году. Быков, формально уйдя из большой политики, продолжал влияние оказывать.

- Где и когда увидим новые дела этой «волны»?

- Главное - увидим. Коснуться они не только Дальнего Востока. Думаю, до Урала будут.

- Процесс над Фургалом может оказаться столь же громким и показательным - как над экс-губернатором Сахалина Хорошавиным или экс-министром Улюкаевым?

- Скорее всего, да. Но окажется и немало людей, которые станут поддерживать Фургала и лоббировать смягчение решения по отношению к нему. Но, в отличие от коррупционных дел прежних, тут особо тяжкие статьи… Мы наблюдаем, что усиливается давление на такие ситуации, когда все видели криминальный след, но ничего не делали из-за неких договоренностей политического характера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/789581" frameborder="0"></iframe> Задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала.Сергея Фургала задержали прямо на рабочем месте. Его заподозрили в организации убийств бизнесменов в 2004 - 2005 годах

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